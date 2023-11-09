Розвідка назвала кількість двійників Путіна

Стосовно інформації з анонімних Telegram-каналів, що Путін помер, ця новина остаточно не підтвердилася

Розвідник вважає, що наявність двійників у диктатора свідчить, що кремлівський режим не стійкий, а також про страх самого Путіна

Російський диктатор Володимир Путін може мати щонайменше трьох двійників, що свідчить про страхи кремлівського режиму. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це не ймовірність, це факт. Стосовно інформації з анонімних Telegram-каналів, що він помер, на жаль, ця новина остаточно не підтвердилася. Але щодо двійників – так, така технологія в Кремлі використовується», – сказав він.

На питання про те, скільки двійників може мати російський диктатор, Юсов повідомив, що трьох розвідка ідентифікує.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це можуть бути варіанти, але про трьох можемо говорити», – сказав Юсов.

Розвідник вважає, що наявність двійників у диктатора свідчить, що кремлівський режим не стійкий, а також про страх самого Путіна.

«Це означає для режиму в цілому не лише для України, а для сприйняття у світі, що цей режим не стійкий. Що мова йде не про якогось сильного, впливового, впевненого у собі політика, а про технологію – такий собі образ «Великого брата», який дивиться на тебе... Говорить про страх Кремля, що їхня конструкція – це картковий будинок, який тримається на образі Путіна як диктатора», – пояснив Юсов.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі запевняють, що у Путіна немає двійників. Про це сказав заступник керівника Адміністрації президента РФ, прессекретар диктатора Дмитро Пєсков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін.