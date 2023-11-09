Розвідка назвала кількість двійників Путіна
Розвідник вважає, що наявність двійників у диктатора свідчить, що кремлівський режим не стійкий, а також про страх самого Путіна
Російський диктатор Володимир Путін може мати щонайменше трьох двійників, що свідчить про страхи кремлівського режиму. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
«Це не ймовірність, це факт. Стосовно інформації з анонімних Telegram-каналів, що він помер, на жаль, ця новина остаточно не підтвердилася. Але щодо двійників – так, така технологія в Кремлі використовується», – сказав він.
На питання про те, скільки двійників може мати російський диктатор, Юсов повідомив, що трьох розвідка ідентифікує.
«Це можуть бути варіанти, але про трьох можемо говорити», – сказав Юсов.
Розвідник вважає, що наявність двійників у диктатора свідчить, що кремлівський режим не стійкий, а також про страх самого Путіна.
«Це означає для режиму в цілому не лише для України, а для сприйняття у світі, що цей режим не стійкий. Що мова йде не про якогось сильного, впливового, впевненого у собі політика, а про технологію – такий собі образ «Великого брата», який дивиться на тебе... Говорить про страх Кремля, що їхня конструкція – це картковий будинок, який тримається на образі Путіна як диктатора», – пояснив Юсов.
Раніше повідомлялося, що у Кремлі запевняють, що у Путіна немає двійників. Про це сказав заступник керівника Адміністрації президента РФ, прессекретар диктатора Дмитро Пєсков.
Також розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін.
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