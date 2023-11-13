Німеччина передасть Україні додаткові системи Iris-T

Оборонна промисловість Німеччини зацікавлена в довготривалих відносинах з Україною

Німеччина поставить ЗСУ ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T. Це відбудеться до кінця цього року. Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер на форумі «Формула успіху України».

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«Оборонна промисловість Німеччини зацікавлена в довготривалих відносинах з вашою країною. Наша підтримка спрямована на галузь ППО – це Gepard, Iris-T, Patriot», – сказав посол.

Єгер додав, що Німеччина й Україна домовилися про постачання додаткових систем Patriot та Iris-T. До кінця року планується поставка ЗСУ ще двох систем ППО Iris-T.

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Дипломат також сказав, що його країна робить внесок у зміцнення енергосистем України.

«Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень», – додав він.

Нагадаємо, триває 628-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.