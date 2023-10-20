Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Ситуація є складною». Влада Франкфурта шукає житло для українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Ситуація є складною». Влада Франкфурта шукає житло для українських біженців
Влада Франкфурта шукає житло для біженців
Фото: Picture alliance

5 тис біженців наразі живуть у притулках у Франкфурті, бо не можуть орендувати житло 

Німецька федеральна земля Гессен в четвертому кварталі має прийняти понад 18 тис нових біженців. Це означає, що порівняно з попереднім кварталом кількість бажаючих жити у Німеччині зросла вдвічі. Особливо важка ситуація із пошуком житла у Франкфурті-на-Майні. Про це пише німецьке видання Bild.

Загалом 4910 біженців і 3827 безпритульних наразі живуть у 67 тимчасових приміщеннях міста та 33 орендованих готелях Франкфурта-на-Майні. До кінця року місто розраховує примати не менше 86 біженців на тиждень.

Квартири у Франкфурт-на-Майні часто не по кишені навіть німцям із середнім заробітком, тим не менше, влада міста намагається допомогти українцям та біженцям із інших країн із житлом. 

«Ситуація є, м'яко кажучи, складною», – сказала голова відділу соціальних питань Ельке Войтль. Вона припускає, що навіть великі притулки, можливо, доведеться знову відновити.

Після великої хвилі біженців у 2016 році було два великих притулки для надзвичайних ситуацій, чиї зали зараз порожні. Місто продовжує зберігати їх з міркувань безпеки. «Це було хороше рішення, яке тепер допоможе нам», – зазначає Войтль. «Адже в інших тимчасових притулках все ще живе занадто багато людей, які просто не можуть знайти власну квартиру і укласти договори оренди».

Тим не менше влада не сидить склавши руки. Серед іншого, у співпраці з Німецьким Червоним Хрестом (DRK) приміщення в районі Боккенхайм було переобданано на 200 помешкань для біженців. Нове житло, яке має 35 кімнат для біженців в районі Бонамес, також у веденні DRK. Таким чином вдалось надати тимчасовий притулок для 90 осіб.

«Великою проблемою є особливо розміщення багатодітних сімей. Завдяки реконструкції житла містом Франкфурт ми можемо трохи полегшити ситуацію», – заявила керівник відділу  інтеграції Сабіна Калінок.

Нагадаємо, муніципалітет Бад-Вісзеї у Баварії (Мюнхен, Німеччина) переобладнав колишнє казино на притулок для біженців. Про це пише німецьке видання Bild. За словами бургомістра Роберта Кюна, у колишньому казино зараз мешкає близько 100 українців.

Читайте також: Міністр праці Німеччини вирішив знайти роботу тисячам українців
Теги: земля житло місто притулок влада Німеччина біженці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна продовжує битись за власну Незалежність
Україна увійшла в зону дуже серйозної турбулентності
6 жовтня, 17:48
В умовах закритості деякі нардепи зловживають своїм правом законодавчих ініціатив і йдуть у популізм, який може шкодити державності
Королі популізму. Законотворча діяльність яких депутатів загрожує державності? Парламент
29 вересня, 08:00
Часто для біженців у Канаді бракує житла
Канада взялась регулювати основну проблему біженців
20 вересня, 12:32
Кількість людей з України, які перебувають у державному житлі в Ірландії, зараз перевищує 70 тис.
Ірландія виділила €1 млрд на житло для українських біженців
27 вересня, 14:02
У фінських лісах будуть таємні укріплення
Сусідня з Росією країна робить таємні укріплення на кордоні
29 вересня, 19:41
ООН попередила людство про наближення катастрофи планетарного масштабу
ООН попередила людство про наближення катастрофи планетарного масштабу
2 жовтня, 10:40
Метро у Росії отримає нове призначення
Станції метро у Росії перетворюються на бомбосховища – ЗМІ
28 вересня, 14:13
Житло обійдеться новому власнику у $17 тис
Найменша квартира, яка виставлена на продаж у Києві: ціна і фото
10 жовтня, 17:08
Попередньо постраждали два під'їзди, зокрема 8 квартир
Росіяни обстріляли місто ракетами С-300: нові деталі обстрілу Запоріжжя
18 жовтня, 05:51

Соціум

«Ситуація є складною». Влада Франкфурта шукає житло для українських біженців
«Ситуація є складною». Влада Франкфурта шукає житло для українських біженців
Немовля залишилося без матері: що відомо про одну із загиблих українок в Газі
Немовля залишилося без матері: що відомо про одну із загиблих українок в Газі
Португалія оголосила гарну новину для біженців з України
Португалія оголосила гарну новину для біженців з України
У церкві в Секторі Гази пролунав вибух, коли там були люди
У церкві в Секторі Гази пролунав вибух, коли там були люди
Зросла кількість загиблих у секторі Гази
Зросла кількість загиблих у секторі Гази
Заборона УПЦ МП: патріарх Кирило поскаржився на скасування російської культури
Заборона УПЦ МП: патріарх Кирило поскаржився на скасування російської культури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Хто зі «слуг» не голосував за заборону Московської церкви (повний список)
32K
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
15K
Президент Єгипту запропонував поселити палестинських біженців у пустелі
11K
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9075
Мати бачила самогубство дітей у прямому етері: нові подробиці загибелі брата та сестри у Києві
8702
Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви (повний список)

Новини

За добу ЗСУ знищили під Авдіївкою майже 900 окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 04:48
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено
Сьогодні, 02:25
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються за підтримки авіації оточити Авдіївку: дані Генштабу
Вчора, 07:31

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту