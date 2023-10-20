«Ситуація є складною». Влада Франкфурта шукає житло для українських біженців

5 тис біженців наразі живуть у притулках у Франкфурті, бо не можуть орендувати житло

Німецька федеральна земля Гессен в четвертому кварталі має прийняти понад 18 тис нових біженців. Це означає, що порівняно з попереднім кварталом кількість бажаючих жити у Німеччині зросла вдвічі. Особливо важка ситуація із пошуком житла у Франкфурті-на-Майні. Про це пише німецьке видання Bild.

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Загалом 4910 біженців і 3827 безпритульних наразі живуть у 67 тимчасових приміщеннях міста та 33 орендованих готелях Франкфурта-на-Майні. До кінця року місто розраховує примати не менше 86 біженців на тиждень.

Квартири у Франкфурт-на-Майні часто не по кишені навіть німцям із середнім заробітком, тим не менше, влада міста намагається допомогти українцям та біженцям із інших країн із житлом.

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«Ситуація є, м'яко кажучи, складною», – сказала голова відділу соціальних питань Ельке Войтль. Вона припускає, що навіть великі притулки, можливо, доведеться знову відновити.

Після великої хвилі біженців у 2016 році було два великих притулки для надзвичайних ситуацій, чиї зали зараз порожні. Місто продовжує зберігати їх з міркувань безпеки. «Це було хороше рішення, яке тепер допоможе нам», – зазначає Войтль. «Адже в інших тимчасових притулках все ще живе занадто багато людей, які просто не можуть знайти власну квартиру і укласти договори оренди».

Тим не менше влада не сидить склавши руки. Серед іншого, у співпраці з Німецьким Червоним Хрестом (DRK) приміщення в районі Боккенхайм було переобданано на 200 помешкань для біженців. Нове житло, яке має 35 кімнат для біженців в районі Бонамес, також у веденні DRK. Таким чином вдалось надати тимчасовий притулок для 90 осіб.

«Великою проблемою є особливо розміщення багатодітних сімей. Завдяки реконструкції житла містом Франкфурт ми можемо трохи полегшити ситуацію», – заявила керівник відділу інтеграції Сабіна Калінок.

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Нагадаємо, муніципалітет Бад-Вісзеї у Баварії (Мюнхен, Німеччина) переобладнав колишнє казино на притулок для біженців. Про це пише німецьке видання Bild. За словами бургомістра Роберта Кюна, у колишньому казино зараз мешкає близько 100 українців.