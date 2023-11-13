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США ударили по об'єктах у Сирії, заява Пісторіуса щодо військової допомоги Україні: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
США ударили по об'єктах у Сирії, заява Пісторіуса щодо військової допомоги Україні: головне за ніч
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік
фото з відкритих джерел

Берлін подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 мільярдів євро

Американські військові завдали ударів у відповідь по об'єктах КВІР на сході Сирії. Лідер республіканської меншини в Сенаті США, Мітч МакКоннелл припустив, яка була б реакція 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004), якби він дізнався, що республіканці у Конгресі блокують надання Україні допомоги у війні з Росією. Берлін подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 мільярдів євро. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 13 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

Лідер республіканців у Сенаті США прокоментував блокування допомоги Україні

Лідер республіканської меншини в Сенаті США, Мітч МакКоннелл припустив, яка була б реакція 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004), якби він дізнався, що республіканці у Конгресі блокують надання Україні допомоги у війні з Росією. Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press.

«Чесно кажучи, я думаю, що Рональд Рейган перевернувся б у могилі, якби побачив, що ми не збираємося допомагати Україні», – заявив МакКоннелл.

МакКоннелл висловив переконання, що припинення надання допомоги Україні було б «величезним кроком назад для Сполучених Штатів» і «для репутації країни як лідера вільного світу».

Водночас сенатор назвав пакет допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив Конгрес ухвалити в рамках запиту на 106 мільярдів доларів для Ізраїлю, України та Тайваню «не розумним», хоча й наполягав на його ухваленні й виступав проти розділення допомоги.

Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Вайомінг став 32-м штатом, який визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Про це посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила у facebook.

«Штат Вайомінг став 32-им штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид. Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною», – написала Маркарова.

Вона також подякувала українській громаді в США за активну кампанію з вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів.

Пісторіус висловився щодо подвоєння військової допомоги Україні

Берлін подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 мільярдів євро. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє ARD.

ПІсторіус заявив, що заплановане збільшення військової допомоги є «сильним сигналом для України, що ми не залишимо її».

«Ми не хочемо опинитися наступного року в ситуації, коли нам доведеться висувати додаткові вимоги, коли це буде важливо. Саме тому збільшення є важливим сигналом - особливо зараз, до речі, коли Україна повинна продовжувати свою боротьбу, і в той же час частина уваги громадськості в усьому світі більше зосереджена на Ізраїлі», – заявив Пісторіус, відповідаючи на запитання щодо планів військової допомоги Україні.

За його словами, Німеччина в даному випадку керується досвідом 2023 року, який показав, що заплановані суми були швидко вичерпані.

США вдарили по військових іранських об'єктах на сході Сирії

Американські військові завдали ударів у відповідь по об'єктах КВІР на сході Сирії. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Збройні сили США завдали високоточних ударів по об'єктах на сході Сирії, що використовуються іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) і пов'язаними з ним угрупованнями, у відповідь на триваючі напади на американський персонал в Іраку і Сирії.

Остін зазначив, що удари були завдані по іранських військових об’єктах поблизу міст Абу-Камаль і Маядін.

«Для президента (Джо Байдена – ред.) немає вищого пріоритету, ніж безпека американського персоналу, і сьогоднішніми діями він дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть захищати себе, свій персонал і свої інтереси», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Оксана Маркарова Берлін Україна військові геноцид міністр Німеччина

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