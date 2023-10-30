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Олеся Яхно Політтехнологиня

Кремль створив механізм ненависті всередині РФ

glavcom.ua
У Махачкалі розлючений натовп влаштував справжнє «полювання» на євреїв
фото з відкритих джерел

Ненависть може набути неконтрольованого характеру

Махачкала, яка набула такого розголосу через бридкі дії – це лише одна з цілої низки антисемітських акцій, які пройшли за останню добу на Північному Кавказі. Був готель у Дагестані, де так само розшуквали євреїв. А, скажімо, у Нальчику (столиця Кабардино-Балкарії) підпалили недобудований єврейський центр.

Ну, що ж. Путін і Ко своїми антисемітськими висловами створили для цього грунт. Та й діями також (маю на увазі у тому числі нещодавній візит ХАМАСу до Москви). І все це під супровід пропагандистського шабашу на цій темі, коли пропагандисти усіх мастей дійшли до неонацизму у своїй «зграї».

От вони тільки не розуміють: створення механізму ненависті всередині країни (у даному разі на темі антисемітизму) далі може набути неконтрольованого характеру, і вийти за рамки означеної «теми». Коли все піде не за планом.

Махачкала уже частково це показала. Коли спочатку ніхто не перешкоджав антисемітському натовпу, і навіть підбадьорював, а далі – самі представники аеропорту почали ховатися по кімнатах, а силовики – глушити звʼязок.

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Джерело
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Теги: Дагестан путін росія

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Олеся Яхно

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