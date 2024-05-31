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Німеччина віддала Україні чверть своїх систем Patriot – Пісторіус

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німеччина віддала Україні чверть своїх систем Patriot – Пісторіус
Бундесвер отримає вісім нових систем Patriot
фото із відкритих джерел

Tagesspiegel: Німеччина почне закривати потребу в недостатній чверті ППО Patriot

Міноборони ФРН підписало новий контракт на постачання до бундесверу чотирьох систем Patriot, також готується рамковий договір на постачання ще чотирьох систем із 2028 року. Нові закупівлі передусім покликані заповнити прогалини, які виникли внаслідок постачання Україні систем ППО. Про це заявив на пресконференції голова відомства Борис Пісторіус, пише Tagesspiegel. 

За його словами, Німеччина почне закривати потребу в недостатніх системах Patriot, раніше поставлених або обіцяних Києву, за два роки. «Таким чином, коли розпочнуться постачання з 2026 року, у нас поступово заповниться необхідний запас», – зазначив міністр.

«У середині квітня ми вирішили відправити в Україну третю установку Patriot. Чудово розуміючи, що ми тим самим віддамо чверть наших потужностей Patriot. Але це правильно і необхідно, навіть якщо це призводить до прогалин у наших власних запасах», – заявив Пісторіус.

Він зазначив, що кілька тижнів тому оборонне відомство Німеччини підписало новий контракт на постачання до бундесверу чотирьох систем, також готується рамковий договір на постачання ще чотирьох систем з 2028 року. «Таким чином, коли почнуться постачання з 2026 року, у нас поступово заповниться необхідний запас», – сказав міністр він.

Німеччина не має наміру слідом за системами Patriot відправляти в Україну своїх інструкторів, оскільки це пов'язано з ризиком, підкреслив Пісторіус.

Підрозділи бундесверу, дислоковані в Заніці також залучені до навчання українських військових роботі з системами Patriot. «Це важливий знак для України, що ми на їхньому боці», – сказав Пісторіус, високо оцінивши роботу солдатів.

Наразі Німеччина поставила Україні дві системи Patriot. Третя система була обіцяна країні в квітні. «Незабаром вона поїде в Україну», – запевнив Пісторіус.

Нагадаємо, 30 травня, міністр оборони Німеччини прибув з неоголошеним візитом до України й разом з українським колегою Рустемом Умєровим відвідав Одесу. Міністр оголосив про новий пакет підтримки для України на 50 млн. євро. Про це пише DPA.Як зазначається, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет озброєнь Німеччини вартістю 500 мільйонів євро під час візиту до Одеси. Поїздка Пісторіуса до України до кінця залишалась в секреті – з міркувань безпеки.

Видання Handelsblatt повідомляє, що новий пакет озброєнь включає велику кількість зенітних ракет Iris-T SLM середньої дальності та меншу кількість ракет SLS меншої дальності.

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Теги: Німеччина міністр Міноборони навчання системи ППО

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