Україна та Угорщина погодили нові напрями енергетичної та інфраструктурної співпраці

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці домовленостей із прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром за підсумками переговорів на Закарпатті. Сторони погодили подальшу співпрацю в енергетиці, торгівлі, транспортній інфраструктурі та гуманітарному розмінуванні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

«Дуже предметна зустріч із Прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Є багато сфер, у яких наші країни можуть працювати разом і посилювати одна одну. Енергетика, двостороння торгівля, гуманітарна підтримка – все сьогодні встигли обговорити», – зазначив Зеленський.

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За словами президента, Україна та Угорщина досягли домовленостей за такими напрямами:

постачання газу та дизельного пального в Україну;

розширення використання українських газосховищ угорськими компаніями;

реконструкція наявних та створення нових пунктів пропуску на кордоні;

запуск прямих потягів між Україною та Угорщиною за новими маршрутами;

розширення участі Угорщини в коаліції з гуманітарного розмінування.

Зеленський наголосив, що з усіх зазначених питань є конкретні домовленості. Сторони доручили своїм командам опрацювати їх для оперативної реалізації.

Глава держави також подякував Мадяру за візит до України, підтримку та засудження російської агресії.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив про досягнення перших домовленостей із прем'єр-міністром Угорщини у політичній, енергетичній та інфраструктурній сферах, однак не розкрив їхніх подробиць.

Також за підсумками переговорів в Ужгороді Мадяр повідомив про виділення 1 млрд форинтів на підтримку угорської громади Закарпаття. Крім того, сторони узгодили десять пунктів щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини.

До слова, Петер Мадяр став першим за 11 років очільником угорського уряду, який відвідав Україну. Разом із ним на Закарпаття прибула міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.