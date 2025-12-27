Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував розмову з європейськими лідерами після зустрічі з Трампом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував розмову з європейськими лідерами після зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленським на зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує максимально міцних позицій на лінії зіткнення і в політичній площині

Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани української сторони організувати додаткові консультації з європейськими партнерами одразу після завершення зустрічі з Дональдом Трампом, передає «Главком».

За словами президента, сьогодні він та українська делегація вже провели раунд переговорів із прем'єр-міністром Канади Марком Карні та низкою лідерів країн Європи. Головною темою обговорення стали пріоритети на дипломатичному напрямку. Наступний етап переговорів із європейцями запланований на завтра, за підсумками діалогу з Трампом.

Зеленський наголосив, що Україна потребує максимально міцних позицій як безпосередньо на лінії зіткнення, так і в політичній площині. Це необхідно для того, щоб позбавити Володимира Путіна можливості маніпулювати ситуацією та затягувати процес досягнення справедливого миру.

Президент висловив вдячність партнерам за допомогу та зазначив, що світова спільнота володіє достатнім ресурсом, аби забезпечити стабільну безпеку та покласти край війні.

Як відомо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та оголосив про додаткові $2,5 мільярда допомоги Україні. 

Ці кошти будуть спрямовані на економічну підтримку держави, зокрема на проєкти з відбудови інфраструктури, яка страждає від постійних російських атак.

Карні та Зеленський зустрілися у канадському Галіфаксі напередодні зустрічі глави української держави з американським президентом Дональдом Трампом.

«Найближчими днями багато чого можна досягти як на двосторонній основі між Україною та Сполученими Штатами, так і з нашими партнерами з «коаліції охочих», – зазначив Зеленський, маючи на увазі групу з 35 країн, які підтримують Україну, включно з Канадою.

Трамп своєю чергою теж висловив сподівання на продуктивну зустріч, однак скептично оцінив останні пропозиції Зеленського щодо 20-пунктного мирного плану.

Теги: Володимир Зеленський Марк Карні переговори Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо Трамп здасть Україну на волю Путіна, то цим він відкриє скриньку Пандори
Поки Трамп підіграє Путіну, мир неможливий
24 грудня, 14:50
Переговори. Путін знову тягне час
Переговори. Путін знову тягне час
17 грудня, 19:13
Fitch Ratings перегляне рейтинг Euroclear через ситуацію з російськими активами
Депозитарій Euroclear може втратити рейтинг через репараційний кредит Україні
17 грудня, 09:26
Зустріч президента з журналістами
Мирна угода, доля Донбасу, ЗАЕС, вибори... Тепер на Україну тиснуть не лише США
11 грудня, 20:28
Володимир Зеленський назвав головні умови для проведення виборів в Україні
«Є дві важливі речі». Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні
11 грудня, 18:00
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом військовослужбовцям
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом військовослужбовцям
6 грудня, 14:00
Очільник МЗС Німеччини заявив, що Україну підтримує
МЗС Німеччини: ЄС завершує узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії
4 грудня, 15:04
Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання Україною заморожених російських активів
США запросили українську делегацію на новий раунд переговорів
3 грудня, 18:17
Єрмак зазначив, що на наступному етапі переговорів президент має намір провести червону лінію у питанні відмови від українських територій
Президент не підпише жодного документа про відмову від територій України – Єрмак
28 листопада, 07:48

Політика

Atlantic Council: Путін прагне повного захоплення України
Atlantic Council: Путін прагне повного захоплення України
Зеленський анонсував розмову з європейськими лідерами після зустрічі з Трампом
Зеленський анонсував розмову з європейськими лідерами після зустрічі з Трампом
Кремль оцінив мирні зусилля Зеленського та Трампа
Кремль оцінив мирні зусилля Зеленського та Трампа
Путін погрожує продовжувати війну, якщо Україна не пристане на його умови
Путін погрожує продовжувати війну, якщо Україна не пристане на його умови
Трамп зробив оптимістичну заяву перед зустріччю із Зеленським
Трамп зробив оптимістичну заяву перед зустріччю із Зеленським
Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу суттєво впав
Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу суттєво впав

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua