Зеленський анонсував розмову з європейськими лідерами після зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує максимально міцних позицій на лінії зіткнення і в політичній площині

Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани української сторони організувати додаткові консультації з європейськими партнерами одразу після завершення зустрічі з Дональдом Трампом, передає «Главком».

За словами президента, сьогодні він та українська делегація вже провели раунд переговорів із прем'єр-міністром Канади Марком Карні та низкою лідерів країн Європи. Головною темою обговорення стали пріоритети на дипломатичному напрямку. Наступний етап переговорів із європейцями запланований на завтра, за підсумками діалогу з Трампом.

Зеленський наголосив, що Україна потребує максимально міцних позицій як безпосередньо на лінії зіткнення, так і в політичній площині. Це необхідно для того, щоб позбавити Володимира Путіна можливості маніпулювати ситуацією та затягувати процес досягнення справедливого миру.

Президент висловив вдячність партнерам за допомогу та зазначив, що світова спільнота володіє достатнім ресурсом, аби забезпечити стабільну безпеку та покласти край війні.

Як відомо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та оголосив про додаткові $2,5 мільярда допомоги Україні.

Ці кошти будуть спрямовані на економічну підтримку держави, зокрема на проєкти з відбудови інфраструктури, яка страждає від постійних російських атак.

Карні та Зеленський зустрілися у канадському Галіфаксі напередодні зустрічі глави української держави з американським президентом Дональдом Трампом.

«Найближчими днями багато чого можна досягти як на двосторонній основі між Україною та Сполученими Штатами, так і з нашими партнерами з «коаліції охочих», – зазначив Зеленський, маючи на увазі групу з 35 країн, які підтримують Україну, включно з Канадою.

Трамп своєю чергою теж висловив сподівання на продуктивну зустріч, однак скептично оцінив останні пропозиції Зеленського щодо 20-пунктного мирного плану.