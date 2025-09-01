Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини

Навроцький: Репарації не будуть альтернативою історичній амнезії, але Польща потребує справедливості

Президент Польщі Кароль Навроцький під час заходів, присвячених річниці початку Другої світової війни, заявив про вимогу репарацій від Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF 24.

Навроцький разом з іншими представниками польської влади поклав квіти до могили військовослужбовців у Вестерплатте (Гданськ) – місця, з якого у 1939 році розпочалося вторгнення Німеччини до Польщі.

«Щоб побудувати партнерство, засноване на істині та добрих відносинах, ми повинні розв'язати питання репарацій від Німеччини, яких я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для загального блага», – йдеться у заяві.

Кароль Навроцький: «Репарації не будуть альтернативою історичній амнезії, але Польща як прифронтова держава, як найважливіша держава східного флангу НАТО, потребує справедливості, правди і чітких відносин з Німеччиною, але також потребує репарацій від німецької держави».

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький, який склав 6 серпня, пообіцяв зробити армію країни провідною силою НАТО в Євросоюзі. На думку Навроцького, Польща повинна мати «найсильнішу армію Північноатлантичного альянсу в Європі». Але він визнав, що це буде дуже складним процесом. «Але хто, як не президент Польщі, повинен повірити, що протягом найближчих п'яти, десяти, двадцяти років Польща стане військовою державою Європи?» – запитав він.

Нагадаємо, Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі 6 серпня. Він виголосив свою першу промову на посаді.