Головна Світ Політика
search button user button menu button

Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини
фото: РАР

Навроцький: Репарації не будуть альтернативою історичній амнезії, але Польща потребує справедливості

Президент Польщі Кароль Навроцький під час заходів, присвячених річниці початку Другої світової війни, заявив про вимогу репарацій від Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF 24.

Навроцький разом з іншими представниками польської влади поклав квіти до могили військовослужбовців у Вестерплатте (Гданськ) – місця, з якого у 1939 році розпочалося вторгнення Німеччини до Польщі.

«Щоб побудувати партнерство, засноване на істині та добрих відносинах, ми повинні розв'язати питання репарацій від Німеччини, яких я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для загального блага», – йдеться у заяві.

Кароль Навроцький: «Репарації не будуть альтернативою історичній амнезії, але Польща як прифронтова держава, як найважливіша держава східного флангу НАТО, потребує справедливості, правди і чітких відносин з Німеччиною, але також потребує репарацій від німецької держави».

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький, який склав 6 серпня, пообіцяв зробити армію країни провідною силою НАТО в Євросоюзі. На думку Навроцького, Польща повинна мати «найсильнішу армію Північноатлантичного альянсу в Європі». Але він визнав, що це буде дуже складним процесом. «Але хто, як не президент Польщі, повинен повірити, що протягом найближчих п'яти, десяти, двадцяти років Польща стане військовою державою Європи?» – запитав він.

Нагадаємо, Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі 6 серпня. Він виголосив свою першу промову на посаді.

Читайте також:

Теги: Друга світова війна Кароль Навроцький Польща Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У момент нападу дівчина розмовляла телефоном із дідусем, який почув її крик
У Німеччині трагічно загинула 16-річна українка, її штовхнули під потяг
Вчора, 21:35
Президент Навроцький рубає гілку, на якій сидить. Що чекає на українців у Польщі
Президент Навроцький рубає гілку, на якій сидить. Що чекає на українців у Польщі Наші закордоном
29 серпня, 09:35
У Польщі з'явится новий мегапроєкт
Гігантський проєкт: коли Польща відкриє новий аеропорт біля Варшави
25 серпня, 14:43
Польща запроваджує нові правила для оренди житла
Зміни в оренді житла у Польщі: що чекає на українців з 2026 року
19 серпня, 10:54
Системи будуть розміщені на українсько-польському кордоні у пунктах пропуску Ягодин, Рава-Руська, Краківець та Шегині
Пункти пропуску на кордоні з Польщею оснастять мобільними сканерами з ШІ
13 серпня, 17:27
Жінки у Німеччині почали працювати більше
Жителі Німеччини почали працювати рекордну кількість годин на тиждень
13 серпня, 15:51
Шмигаль обговорив відкриття в Україні заводу Rheinmetall
Будівництво заводу в Україні: Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall
13 серпня, 13:51
З 60 вагонів метро та 132 автобусів, отриманих як благодійна допомога Києву, лише 20 і 60 відповідно перевозять пасажирів
Київ отримав 60 вагонів метро від Варшави, але лише третина працює на лініях
6 серпня, 10:27
Україна хоче взяти у Польщі зброю в кредит
Україна попросила у Польщі зброї на 120 млн євро в кредит
4 серпня, 15:18

Політика

Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини
Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
Аналітики проаналізували нову пропаганду Кремля щодо Заходу
Аналітики проаналізували нову пропаганду Кремля щодо Заходу
У Білорусі стартували навчання із залученням ядерної зброї
У Білорусі стартували навчання із залученням ядерної зброї
Моді похизувався дружніми обіймами з Путіним (фото)
Моді похизувався дружніми обіймами з Путіним (фото)
У Китаї Путін зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини
У Китаї Путін зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
48K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
41K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
2822
Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримано, він дав перші показання – Зеленський (оновлено)
2684
Схоже, Трампу вже дійшло

Новини

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua