Atlantic Council: Путін прагне повного захоплення України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
glavcom.ua
Atlantic Council: Путін прагне повного захоплення України
Росія продовжує використовувати маніпулятивні історичні наративи для виправдання своєї агресії

Російський диктатор Володимир Путін не планує зупинятися на досягнутому і все ще прагне нових територіальних загарбань в Україні. Його апетити значно перевищують межі вже захоплених регіонів, про що йдеться у свіжому дослідженні Atlantic Council, пише «Главком».

Експерти зазначають, що Кремль продовжує використовувати маніпулятивні історичні наративи для виправдання своєї агресії. Путін систематично проводить паралелі між сучасним вторгненням та загарбницькими війнами Петра І у XVIII столітті, фактично прирівнюючи себе до імперських правителів минулого. Таким чином він намагається легітимізувати спроби знищення української державності в очах власного населення.

Особливу тривогу аналітиків викликає те, що така войовнича риторика звучить саме зараз – у період активних дискусій у США та країнах Європи щодо можливості досягнення компромісного миру. Дослідники підкреслюють: будь-які поступки диктатору лише підігріють його імперські амбіції, адже його кінцевою метою залишається повний контроль над Україною, а не просто утримання окремих областей.

Як відомо, російські генерали доповіли диктатору Володимиру Путіну про нібито захоплення Мирнограда на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області. 

За їхніми даними, Путін провів нараду щодо ситуації в зоні спеціальної воєнної операції в одному з пунктів управління Об'єднаного угруповання військ. Він заслухав доповідь начальника Генерального штабу Збройних сил Валерія Герасимова. Командувачі угрупованнями військ «Центр» і «Схід», а також командири з'єднань доповіли про хід виконання бойових завдань.

До слова, очільник країни-агресорки Володимир Путін зробив чергову цинічну заяву щодо війни проти України. Він фактично висунув Києву ультиматум, погрожуючи продовжувати бойові дії, доки Москва не досягне своїх загарбницьких цілей, якщо українська влада відмовиться від капітуляції під виглядом «миру». 

«Якщо Київ не бажає закінчити справу миром, Росія вирішить усі завдання СВО збройним шляхом», – заявив російський диктатор.

росія путін війна

