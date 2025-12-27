Путін погрожує продовжувати війну, якщо Україна не пристане на його умови

Очільник Кремля спробував заспокоїти російську аудиторію традиційними мантрами про те, що війна нібито йде за сценарієм Москви

Російський диктатор озвучив погрози на адресу України

Очільник країни-агресорки Володимир Путін зробив чергову цинічну заяву щодо війни проти України. Він фактично висунув Києву ультиматум, погрожуючи продовжувати бойові дії, доки Москва не досягне своїх загарбницьких цілей, якщо українська влада відмовиться від капітуляції під виглядом «миру». Як інформує «Главком», про це пишуть російські пропагандистські медіа.

«Якщо Київ не бажає закінчити справу миром, Росія вирішить усі завдання СВО збройним шляхом», – заявив російський диктатор.

Окрім погроз, очільник Кремля спробував заспокоїти російську аудиторію традиційними мантрами про те, що війна нібито йде за сценарієм Москви.

«Усі завдання, що стоять перед ЗС РФ у СВО, виконуються відповідно до задуму», – стверджує Путін, ігноруючи колосальні втрати власної армії та економічні наслідки для Росії.

Раніше російські генерали доповіли диктатору Володимиру Путіну про нібито захоплення Мирнограда на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.

Нагадаємо, російський диктатор Путін на закритій зустрічі з найбільшими бізнесменами РФ заявив, що Москва на переговорах зі Сполученими Штатами продовжує вимагати передачі їй усієї території Донбасу.