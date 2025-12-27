Головна Світ Політика
Кремль оцінив мирні зусилля Зеленського та Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Кремль оцінив мирні зусилля Зеленського та Трампа
Раніше Лавров говорив, що РФ не підтримає оновлений «мирний план» США, якщо він значно зменшить роль вимог Москви

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна не готова до переговорів, пише «Главком» із посиланням на пропагандистський ресурс ТАСС.

Лавров наголосив, що «режим Зеленського не виявляє готовності до конструктивних переговорів». Така заява пролунала на фоні майбутньої зустрічі нашого президента з Трампом та фейкових російських новин про захоплення багатьох населених пунктів в Україні. 

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не підтримає оновлений «мирний план» США, якщо він значно зменшить роль вимог Москви. 

За його словами, Росія ще офіційно не отримувала скориговану версію плану, хоча має її «з неофіційних каналів». «Ми очікуємо від них тієї версії, яку вони вважатимуть проміжою з точки зору завершення фази узгодження цього тексту з європейцями. з українцями. Тоді ми будемо дивитись. Тому що якщо там знівелювали дух і букву Анкориджу у тих ключових розуміннях, які там зафіксовані, то, звісно, ми будемо у принципово іншій ситуації», – сказав Лавров. 

Як відомо, російські генерали доповіли диктатору Володимиру Путіну про нібито захоплення Мирнограда на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області. 

За їхніми даними, Путін провів нараду щодо ситуації в зоні спеціальної воєнної операції в одному з пунктів управління Об'єднаного угруповання військ. Він заслухав доповідь начальника Генерального штабу Збройних сил Валерія Герасимова. Командувачі угрупованнями військ «Центр» і «Схід», а також командири з'єднань доповіли про хід виконання бойових завдань.

До слова, очільник країни-агресорки Володимир Путін зробив чергову цинічну заяву щодо війни проти України. Він фактично висунув Києву ультиматум, погрожуючи продовжувати бойові дії, доки Москва не досягне своїх загарбницьких цілей, якщо українська влада відмовиться від капітуляції під виглядом «миру». 

«Якщо Київ не бажає закінчити справу миром, Росія вирішить усі завдання СВО збройним шляхом», – заявив російський диктатор.

