Міністр оборони України Євгеній Хмара під час виступу на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні озвучив основні потреби України у військовій допомозі. Він закликав партнерів зосередитися на трьох напрямках: протиповітряній обороні, посиленні авіаційних спроможностей та безпілотних системах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Міноборони.

За словами міністра, для протидії реактивним дронам і крилатим ракетам Україна використовує авіацію та системи ППО, водночас розвиваючи дешевші засоби перехоплення. Йдеться, зокрема, про дрони-перехоплювачі, зенітно-артилерійські модулі та засоби радіоелектронної боротьби.

Окремо Хмара розповів про протидію балістичним загрозам. Україна, за його словами, діє асиметрично та знищує ворожі пускові установки.

«Проти балістики ми діємо асиметрично. Знищуємо ворожі пускові установки. За останні декілька місяців Сили оборони уразили 16 "Іскандерів" та С-400», – заявив міністр.

Водночас він наголосив, що для захисту від російських атак Україні потрібне додаткове озброєння. Першочергово Київ просить партнерів передати ракети-перехоплювачі для ППО з їхніх наявних запасів. Натомість Україна готова забезпечити подальше поповнення цих запасів новими ракетами за вже укладеними контрактами.

Другим напрямком допомоги Хмара назвав посилення бойової авіації. За його словами, Україні потрібні ще 40 винищувачів, а також повноцінна авіаційна екосистема – підготовлені пілоти, озброєння та технічне обслуговування літаків.

Третім пріоритетом є безпілотні системи. Україна зацікавлена в отриманні FPV-дронів, безпілотників середньої та великої дальності, перехоплювачів для протидії реактивним шахедам, а також наземних роботизованих комплексів.

Крім того, серед завдань на 2027 рік міністр назвав розширення спільного виробництва озброєння з іноземними партнерами. Наразі Україна вже запустила 11 таких проєктів і планує збільшувати їхню кількість.

«Україна має бойовий досвід та технології, партнери – виробничі лінії та інвестиційні спроможності. Об’єднавши це, ми зможемо швидше створювати ефективну зброю у достатній кількості так, аби зміцнювати наші армії», – наголосив Хмара.

Він підкреслив, що спільне виробництво має спиратися на технології, які вже довели ефективність у бойових умовах, та конкурентну вартість продукції. «Внесок в безпеку України – це інвестиція в безпеку Європи», – підсумував міністр.

Варто нагадати, що Президент Володимир Зеленський під час виступу в Берліні запропонував розглянути вступ України до НАТО як альтернативу гарантіям безпеки, які обговорюють партнери. За його словами, членство в Альянсі могло б стати надійнішим механізмом захисту України від повторного нападу Росії.