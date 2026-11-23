Генсек НАТО назвав загрозу для Європи після завершення війни в Україні
Марк Рютте заявив, що військова машина Кремля не зупиниться навіть після закінчення бойових дій
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія залишатиметься військовою загрозою для Європи навіть після завершення війни проти України. За його словами, російська військова машина нині працює на повну потужність, а економіка країни продовжує розвиватися з орієнтацією на потреби армії. Рютте виголосив цю заяву 23 листопада 2026 року в Берліні під час пленарного засідання 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО, пише «Главком».
«Ми знаємо, що російська військова машина зараз працює на повну швидкість. Її військова економіка продовжує зростати, і вона не зупиниться, коли війна проти України, сподіваюся, одного дня завершиться. Уся ця машина існує і продовжить працювати», – заявив Рютте.
Таким чином, очільник Альянсу застеріг, що припинення бойових дій в Україні саме по собі не означатиме завершення російської мілітаризації. Військовий потенціал, який Москва нарощує під час війни, залишатиметься, а отже, європейським країнам доведеться враховувати цю обставину у своїх оборонних планах.
Раніше Рютте також застерігав від створення окремої європейської армії паралельно з військовими структурами НАТО. На його думку, дублювання командних систем може ускладнити координацію союзників і затримати ухвалення рішень у разі російського нападу.
Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський під час виступу в Берліні запропонував розглянути вступ України до НАТО як альтернативу гарантіям безпеки, які обговорюють партнери. За його словами, членство в Альянсі могло б стати надійнішим механізмом захисту України від повторного нападу Росії.
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