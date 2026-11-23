Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія залишатиметься військовою загрозою для Європи навіть після завершення війни проти України. За його словами, російська військова машина нині працює на повну потужність, а економіка країни продовжує розвиватися з орієнтацією на потреби армії. Рютте виголосив цю заяву 23 листопада 2026 року в Берліні під час пленарного засідання 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО, пише «Главком».

«Ми знаємо, що російська військова машина зараз працює на повну швидкість. Її військова економіка продовжує зростати, і вона не зупиниться, коли війна проти України, сподіваюся, одного дня завершиться. Уся ця машина існує і продовжить працювати», – заявив Рютте.

Таким чином, очільник Альянсу застеріг, що припинення бойових дій в Україні саме по собі не означатиме завершення російської мілітаризації. Військовий потенціал, який Москва нарощує під час війни, залишатиметься, а отже, європейським країнам доведеться враховувати цю обставину у своїх оборонних планах.

Раніше Рютте також застерігав від створення окремої європейської армії паралельно з військовими структурами НАТО. На його думку, дублювання командних систем може ускладнити координацію союзників і затримати ухвалення рішень у разі російського нападу.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський під час виступу в Берліні запропонував розглянути вступ України до НАТО як альтернативу гарантіям безпеки, які обговорюють партнери. За його словами, членство в Альянсі могло б стати надійнішим механізмом захисту України від повторного нападу Росії.