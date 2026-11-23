Лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен відмовилася назвати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Політикиня заявила, що подібні звинувачення суперечать прагненню до мирного врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Ле Пен для India Global Review.

Під час розмови французьку політикиню запитали, чи вважає вона Путіна воєнним злочинцем. Ле Пен уникнула прямої відповіді, натомість назвала такі формулювання безглуздими та такими, що не сприяють досягненню миру.

«Такі узагальнювальні заяви насправді є безглуздими й суперечать прагненню до миру», – сказала вона.

Водночас Ле Пен визнала, що саме Росія розпочала війну, а Україна стала її жертвою. Однак, на переконання політикині, взаємні образи не допоможуть сторонам досягти мирного врегулювання.

Лідерка «Національного об'єднання» також запропонувала провести у Франції масштабну міжнародну конференцію, присвячену завершенню російсько-української війни.

Зазначимо, що в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою у воєнному злочині, пов'язаному з незаконною депортацією та переміщенням українських дітей із тимчасово окупованих територій до Росії.

В інтерв'ю французькому суспільному мовнику France Télévisions Ле Пен також розповіла про зустріч із послом України у Франції. За її словами, Париж може продовжувати гуманітарну підтримку Києва та підготовку українських військовослужбовців.

Водночас політикиня наголосила, що через складну фінансову ситуацію Франція більше не має можливості надавати Україні допомогу в попередніх обсягах.

Подібну позицію Ле Пен висловлювала й раніше. Вона заявляла, що скорочення фінансової підтримки не означатиме ворожого ставлення до України, а французька сторона зможе продовжувати постачання військової техніки та навчання українських військових.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що впливові французькі політики виступають за скорочення допомоги Україні. Зокрема, Марін Ле Пен і Жан-Люк Меланшон критикують окремі аспекти політики Парижа щодо Києва. Ле Пен пропонує обмежити фінансову підтримку, тоді як Меланшон виступає проти українських ударів углиб Росії.

Також 23 листопада «Главком» писав про готовність Ле Пен вести переговори з Путіним у разі перемоги на президентських виборах. Політикиня заявила, що прагне діалогу з усіма сторонами та пошуку умов завершення війни.

Крім того, у вересні Ле Пен заявляла про неможливість подальшого фінансування України в попередніх обсягах. Вона пояснювала свою позицію бюджетними обмеженнями Франції.