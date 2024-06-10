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Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2024 року
Відбулося 73 бойових зіткнення з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог 27 разів атакував позиції наших воїнів на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України три ракетні удари із застосуванням трьох ракет та 53 авіаційні удари із застосуванням 69 КАБів, задіяли 529 дронів-камікадзе. росіяни здійснили 2888 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Протягом доби відбулося 73 бойових зіткнення. Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по трьох районах зосередження особового складу та військової техніки, одному засобу ППО, двох засобах артилерії, радіолокаційній станції окупантів та складу БК.

На Харківському напрямку

Відбулось п’ять бойових зіткнень без успіху для противника. Окупанти продовжували спроби атакувати наші підрозділи в районах Вовчанська, Липців та західніше Глибокого.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії противника успіхів не мали, ситуація контрольована. Тривають дві ворожі атаки в районах Піщаного та Греківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Російські окупанти безуспішно атакували наші позиції в районі Виїмки.

На Краматорському напрямку

Мали місце дев’ять бойових зіткнень. Найбільшу активність окупанти проявляли в районі Іванівського, проте всі спроби ворога покращити своє становище були безуспішними.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Агресор 27 разів атакував позиції наших воїнів в районах Прогресу, Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки. 18 атак відбито, дев’ять іще тривають. Ситуація напружена. Сили оборони тримають рубежі, вживають заходів щодо недопущення просування ворога в глиб території України.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог вісім разів атакував наші позиції в районах Парасковіївки та Красногорівки. Сім атак відбито. Триває боєзіткнення в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Оріхівському та Придніпровському напрямках

Ситуація залишилась без суттєвих змін. Усього від початку доби ворог чотири рази безуспішно намагався витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Малої Токмачки та Кринок. Втрат позицій та територій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, поблизу українських кордонів та на окупованих територіях наразі продовжують перебувати близько 520-550 тис. особового складу путінської армії. Це вдвічі більше тієї кількості, яка в лютому 2022 року вдерлася до України, почавши повномасштабне вторгнення. Разом із тим, якість підготовки бойового складу російської армії значно погіршилася.

Теги: окупанти війна Генштаб ворог

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