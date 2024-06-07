Німеччина може відправити Україні ще одну систему Patriot – Bloomberg

Дві системи ППО Patriot від Німеччини вже знаходяться в Україні, а третю мають передати у квітні

Влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел видання, ще одна система Patriot має доповнити три батареї від Німеччини, дві з яких уже в Україні, а третю Берлін обіцяв надати у квітні. Співрозмовники Bloomberg зазначають, що остаточного рішення щодо передачі четвертої системи ППО у Німеччині поки що не ухвалили.

Нагадаємо, міноборони ФРН підписало новий контракт на постачання до Бундесверу чотирьох систем Patriot, також готується рамковий договір на постачання ще чотирьох систем із 2028 року. Нові закупівлі передусім покликані заповнити прогалини, які виникли внаслідок постачання Україні систем ППО.

За словами голови відомства Бориса Пісторіуса, Німеччина почне закривати потребу в недостатніх системах Patriot, раніше поставлених або обіцяних Києву, за два роки. Він додав, що Німеччина не має наміру слідом за системами Patriot відправляти в Україну своїх інструкторів, оскільки це пов'язано з ризиком.

Як повідомлялося, Нідерланди, за сприяння інших країн-власників Patriot, хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі. Для цього Амстердам надасть основні компоненти з власних запасів і звернуться до європейських країн з проханням додати основні компоненти.

До слова, Україна може отримати від НАТО ще шість систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Канцлер Німеччини розповів, що партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, крім вже переданої Німеччиною.