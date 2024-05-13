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Польща призупинила переговори з Україною щодо протестів фермерів? Посол зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща призупинила переговори з Україною щодо протестів фермерів? Посол зробив заяву
За словами посла, переговори між Україною та Польщею тривають на всіх рівнях
фото з відкритих джерел

Посол Зварич прокоментував заяву Польщі про нібито зупинення переговорів з Україною

Варшава не зупиняла переговорів із Києвом з аграрних питань, переговори тривають на всіх рівнях. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич у коментарі «Укрінформу».

Зокрема, Зварич прокоментував заяву заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзєйчака у польських ЗМІ про нібито зупинення переговорів з Україною через справу ексміністра сільського господарства Миколи Сольського.

«Йдеться не про зупинку переговорів, адже розмови тривають і далі на всіх рівнях, в тому числі на рівні посольства. З відомих нам обʼєктивних причин просто виникла потреба перенести термін зустрічі міністрів сільського господарства України і Польщі на пізніше, коли з українського боку буде визначено офіційну особу Міністерства аграрної політики для участі в такій зустрічі», – сказав Зварич.

Дипломат запевнив, що інтерес до продовження зустрічей на рівні профільних міністерств із залученням асоціацій фермерів двох країн залишається високим, і такий діалог є ефективним.

Як повідомлялося, у Польщі призупинили перемовини з Україною щодо протестів польських фермерів на українсько-польському кордоні через підозру в корупційних діях, яку висунули вже колишньому міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському та його заступнику Маркіяну Дмитрасевичу. 

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

До слова, ВАКС 26 квітня обрав запобіжний захід міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 75,7 млн грн. Згодом за міністра було внесено заставу.

Згодом 9 травня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського.

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Теги: Польща протест фермер Микола Сольський міністр посол

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