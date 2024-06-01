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Очільник штабу РДК спрогнозував майбутнє Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Очільник штабу РДК спрогнозував майбутнє Росії
На думку Фортуни, в Росії буде громадянська війна
фото з відкритих джерел

Олександр Фортуна поділився своїм баченням завершення війни

Очільник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК), який воює на боці України, Олександр Фортуна вважає, що Росія не залишила для себе жодних варіантів – без танків у Москві або стрілянини в Кремлі обійтися не вийде. Про це він розповів в інтерв'ю «Уніан».

У будь-якому разі, перемога України і всього цивілізованого світу – це поразка Росії на полі бою. Це не санкції, не якісь економічні пастки, не якісь політичні ігри – це абсолютна капітуляція на полі бою. Це єдина умова, за якої Росія сама для себе визнає поразку у війні. Танки в Москві ми побачимо, я думаю. Це по-перше», – наголосив він.

«Фортуна» також зауважив, що диктатор Володимир Путін не є «одним вселенським злом» – він один із десятків сотень і тисяч людей, які винні у війні РФ проти України.

«Я думаю, є люди страшніші, ніж Володимир Путін, особливо ідеологи «русской весны» і багато людей, які не особливо на виду. Звісно, всі ці люди мають бути притягнуті до відповідальності як військові злочинці, як люди, що стоять за злочинами проти мирного населення, за геноцидом населення. Вони мають бути покарані за всією суворістю закону. Я не прихильник того, щоб вішати людей на стовпах і займатися самоуправством. Я вважаю, що мають бути трибунали, мають бути введені певні процедури щодо репарацій, щодо пошуку винних і притягнення кожного винного в міру його провини до відповідальності. Є люди, які безпосередньо в цьому брали участь, а є ті, хто просто промовчав, хто на цю так звану СВО давав гроші, є журналісти, пропагандисти. У всіх ступінь провини різний, але у всіх вона є», – наголосив очільник штабу РДК.

Він також упевнений, що визначати, який вигляд матиме Росія майбутнього, все ж таки буде, по-перше, населення РФ, а по-друге, ті сили, які призведуть до зміни чинного кремлівського режиму воєнним шляхом.

На думку Фортуни, в Росії буде громадянська війна.

«Я думаю, що РФ зануриться в безодню громадянської війни. Питання буде тільки в розмаху. Можливо, це буде якась зовсім вже похмура історія, можливо – просто війна еліт. Я думаю, що, найімовірніше, це буде просто війна еліт, оскільки саме еліти займаються накопиченням певних ресурсів. Але я думаю, що ще не втрачена можливість у населення Російської Федерації взяти свою долю у свої руки. Шанс цей із кожною годиною дедалі менший і менший, але, тим не менш, він поки що залишається. Рано чи пізно у цих людей буде вибір – почати щось робити або занурюватися в якесь середньовіччя», – резюмував Олександр Фортуна.

Як відомо, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції. 

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» стверджує, що під час обмеженої військової операції в Курській і Білгородській областях захопив у полон 27 російських солдатів і завдав великих втрат російським військам, включаючи 613 вбитих, 829 поранених і знищення військової техніки.

До слова, очільник української розвідки Кирило Буданов дав оцінку діям добровольців легіону «Свобода Росії», РДК та «Сибірського батальйону», які зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом.

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Теги: перемога історія санкції війна путін гроші військові населення танки диктатор росія

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