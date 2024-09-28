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У Пакистані розбився гелікоптер Мі-8: на борту перебували російські пілоти

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Пакистані розбився гелікоптер Мі-8: на борту перебували російські пілоти
Вісім людей отримали травми в результаті аварії гелікоптера
фото: metro.fandom (ілюстративне)

На борту гелікоптера перебувало близько 14 пасажирів

У Пакистані розбився гелікоптер Мі-8. В результаті чого загинуло шестеро людей. Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що гвинтокрил був зафрахтований (угода про наймання судна для виконання рейсу, – «Главком») приватною компанією в північній провінції Хайбер-Пахтунхва. Він розбився незабаром після зльоту в районі Північного Вазірістану поблизу афганського кордону.

На борту гелікоптера було близько 14 пасажирів, у тому числі російські пілоти, повідомили джерела. Зазначається, що вісім людей отримали травми в результаті аварії та були госпіталізовані.

Нагадаємо, що у вересні в Амурській області Росії зник вертоліт Robinson R66, на борту якого перебувало троє людей. Усі вони працювали в золотовидобувній компанії. Згодом з'явилася інформація, що вертоліт Robinson R66 розбився.

Крім того, 31 серпня у Росії зник гелікоптер Мі-8, який летів із селища Миколаївка на Камчатці у напрямку вулкана Вачкажець.

Також 1 вересня уламки гелікоптера було знайдено на сопці, на висоті 900 метрів. На борту перебували 22 особи – три члени екіпажу і 19 пасажирів. Усі вони загинули.

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Теги: росія авіація авіакатастрофа смерть Пакистан гелікоптер пілот росіяни

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