Росіяни атакували безпілотником лікарню в Глухові, постраждала медсестра

Через атаку дрона у Глухові пошкоджено будівлю лікарні та транспортні засоби

Унаслідок атаки росіян поранення дістала 58-річна медична сестра

Сьогодні, 30 вересня, росіяни атакували безпілотником медичний заклад у місті Глухів на Сумщині. Поранення зазнала медична сестра. Про це повідомила прокуратура Сумської області.

За даними слідчих, ворожа атака сталася близько 13:30. Унаслідок атаки росіян поранення дістала 58-річна медична сестра.

Також пошкоджено будівлю закладу та транспортні засоби.

На місці працюють правоохоронці, які документують наслідки обстрілу. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 28 вересня, Росія завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді 29 та 30 вересня оголошено днями жалоби.

До слова, у Сумах зранку 26 вересня виявили російську керовану авіаційну бомбу ФАБ-500. Вона не здетонувала при падінні. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Повідомлялося, що ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500 виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка у Сумах. На місце викликали вибухотехніків та інші необхідні служби.