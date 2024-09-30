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Росіяни атакували безпілотником лікарню в Глухові, постраждала медсестра

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни атакували безпілотником лікарню в Глухові, постраждала медсестра
Через атаку дрона у Глухові пошкоджено будівлю лікарні та транспортні засоби
фото: прокуратура Сумщини

Унаслідок атаки росіян поранення дістала 58-річна медична сестра

Сьогодні, 30 вересня, росіяни атакували безпілотником медичний заклад у місті Глухів на Сумщині. Поранення зазнала медична сестра. Про це повідомила прокуратура Сумської області. 

За даними слідчих, ворожа атака сталася близько 13:30. Унаслідок атаки росіян поранення дістала 58-річна медична сестра.

Також пошкоджено будівлю закладу та транспортні засоби.  

На місці працюють правоохоронці, які документують наслідки обстрілу. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Нагадаємо, 28 вересня, Росія завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді 29 та 30 вересня оголошено днями жалоби. 

До слова, у Сумах зранку 26 вересня виявили російську керовану авіаційну бомбу ФАБ-500. Вона не здетонувала при падінні. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Повідомлялося, що ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500 виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка у Сумах. На місце викликали вибухотехніків та інші необхідні служби.

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Теги: війна обстріл Сумщина Україна

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