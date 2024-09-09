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Чемпіон НБА злякався грати у Росії через прильоти українських дронів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Чемпіон НБА злякався грати у Росії через прильоти українських дронів
27-річний Візерспун у 2022 році став чемпіоном НБА у складі клубу «Голден Стейт»
фото: НБА

Візерспун в серпні цього року підписав контракт з саратовським баскетбольним клубом «Автодор», але...

Чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) Квіндері Візерспун відмовився летіти у російське місто Саратов грати за місцеву баскетбольну команду через прильоти українських дронів. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.

Візерспун в серпні цього року підписав контракт з саратовським баскетбольним клубом «Автодор». Однак він вже пропустив кілька вильотів до РФ та перестав відповідати на дзвінки представників команди. Тому керівництво клубу вирішило подати на нього до суду.

Нагадаємо, нещодавно БПЛА влучив у саратовський ЖК «Волга Скай». Саме в цьому будинку для Квіндері клуб винайняв житло. Це налякало баскетболіста і він передумав переїжджати в Росію.

27-річний Візерспун у 2022 році став чемпіоном НБА у складі клубу «Голден Стейт».

Нагадаємо, російських велогонщиків відсторонили від участі у чемпіонаті Європи.

Теги: НБА дрон росія баскетбол

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