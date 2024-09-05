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Підвищення залізничних тарифів. Національна асоціація добувної промисловості зробила заяву

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Підвищення залізничних тарифів. Національна асоціація добувної промисловості зробила заяву
У НАДПУ закликали Укрзалізницю відмовитися від підвищення тарифу на вантажні перевезення
фото: uz.gov.ua

Тарифна політика «Укрзалізниці» руйнує бізнес та інвестиційний клімат в Україні – НАДПУ

Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення є необгрунтованим, та руйнує інвестиційний клімат в Україні. Про це йдеться у заяві Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ).

«Замість того, щоб спрямовувати свої зусилля на оптимізацію витрат та покращення ефективності своєї діяльності, керівництво «Укрзалізниці» обирає шлях необґрунтованого збільшення тарифів на вантажні перевезення. За офіційною звітністю за 2023 рік, «Укрзалізниця» отримала прибуток у розмірі +5,0 млрд грн, проте вже планує необґрунтовано збільшити витрати так, що у 2025 році хоче загнати підприємство у збитки на -20 млрд грн. Це є прямим наслідком відсутності реформ та неефективного управління», – заявили в Асоціації.

Там висловили переконання, що основна проблема «Укрзалізниці» – не у тарифах на вантажні перевезення, які залишаються рентабельними (27% у 2023 році), а у постійному рості витрат, відсутності ефективного управління та пасажирських перевезеннях, чиї збитки у 2024 році можуть сягнути 20 млрд грн.

«Укрзалізниця» намагається приховати реальне повзуче зростання тарифів під маскою «уніфікації». Така уніфікація руйнує стимули для підвищення ефективності вантажовідправлень. Замість заохочення укрупнення вагонних партій та покращення ритмічності відвантаження, «Укрзалізниця» створює умови, які тільки збільшують витрати на утримання надлишкового персоналу та зайвої інфраструктури. Це робить «Укрзалізниця» хронічно неконкурентоспроможною у порівнянні з автомобільним транспортом та іншими видами перевезень», – кажуть у НАДПУ.

Крім того, підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення загрожує Україні руйнуванням інвестиційного клімату: великі інвестори у добувну галузь України шукають стабільні та передбачувані умови для ведення бізнесу, а необґрунтоване підвищення тарифів створює непотрібні ризики, вказують в Асоціації.

«Укрзалізниця» не реформується та не шукає додаткових джерел доходу, лише проїдає кожне чергове підвищення тарифу. Замість того, щоб знижувати витрати та залучати нові вантажі, «Укрзалізниця» обирає найпростіший, але недалекоглядний шлях – підвищення тарифів, що завдає удару по економіці країни, особливо у такі важкі часи. Замість підвищення, потрібно оптимізувати постійні витрати «Укрзалізниці» та залучити додаткові вантажі на залізницю, а також привести собівартість перевезень до фактично понесених витрат», – заявили у НАДПУ.

Як відомо, «Укрзалізниця» заробила за пів року понад 3 мільярди гривень, але на кінець року заявила про очікування понад 2 мільярдів збитків. Звідки візьмуться збитки, у компанії не пояснюють, але заявили, що треба підвищувати тариф на вантажні перевезення.

Натомість у Європейській Бізнес Асоціації заявили, що «Укрзалізниці» варто було б зосередитись не на підвищенні тарифів, а на зростанні своєї вантажної бази та скороченні витрат (наприклад, операційних), що значно зросли за останній період.

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Теги: економіка тарифи Україна перевезення Укрзалізниця

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