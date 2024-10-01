Уряд Японії у повному складі пішов у відставку

NHK: уряд Японії на чолі з прем'єром Кішідою пішов у відставку

Японський уряд на чолі з прем'єром Фуміо Кішідою подав у відставку, інформує телеканал NHK. За даними ЗМІ, новий голова Кабміну визначиться сьогодні, 1 жовтня.

З високою ймовірністю місце прем'єра Японії займе Сігеру Ісіба, уточнили журналісти. Главу уряду оберуть за підсумками голосування із представлених партіями кандидатів. Після цього розпочнеться формування нового кабміну.

Раніше фракція правлячої в Японії Ліберально-демократичної партії подала документи на розпуск до Міністерства з адміністративних справ та комунікацій. Очолював фракцію Кішіда. Відповідне рішення було ухвалено ще на початку поточного року. Таким чином, глава кабміну хотів відновити довіру громадян до ЛДП після скандалу через порушення фінансової звітності, сказано в матеріалі.

До цього стало відомо, що Кішіда не висунув своєї кандидатури на виборах голови правлячої країни Ліберально-демократичної партії. Оскільки в Японії голова головної фракції фактично стає прем'єр-міністром, то після виборів глави ЛДП він залишить посаду глави уряду. При цьому рейтинг уряду Японії впав до рекордно низького рівня в 29,1%, впав порівняно з попереднім опитуванням відразу на 10,5%.

Нагадаємо, колишнього міністра оборони Японії Сігера Ісіба за результатами двох турів голосування обрано лідером Ліберально-демократичної партії (ЛДП), тепер він стане прем'єр-міністром. Західні оглядачі вважають, що наступник Кішіди зіткнеться зі зростанням цін, ескалацією геополітичної напруженості та зміною президента США наступного року