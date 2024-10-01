Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уряд Японії у повному складі пішов у відставку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Уряд Японії у повному складі пішов у відставку
Уряд Кішіди більше не існує
Фото: POOL

NHK: уряд Японії на чолі з прем'єром Кішідою пішов у відставку

Японський уряд на чолі з прем'єром Фуміо Кішідою подав у відставку, інформує телеканал NHK. За даними ЗМІ, новий голова Кабміну визначиться сьогодні, 1 жовтня.

З високою ймовірністю місце прем'єра Японії займе Сігеру Ісіба, уточнили журналісти. Главу уряду оберуть за підсумками голосування із представлених партіями кандидатів. Після цього розпочнеться формування нового кабміну.

Раніше фракція правлячої в Японії Ліберально-демократичної партії подала документи на розпуск до Міністерства з адміністративних справ та комунікацій. Очолював фракцію Кішіда. Відповідне рішення було ухвалено ще на початку поточного року. Таким чином, глава кабміну хотів відновити довіру громадян до ЛДП після скандалу через порушення фінансової звітності, сказано в матеріалі.

До цього стало відомо, що Кішіда не висунув своєї кандидатури на  виборах голови правлячої країни Ліберально-демократичної партії. Оскільки в Японії голова головної фракції фактично стає прем'єр-міністром, то після виборів глави ЛДП він залишить посаду глави уряду. При цьому рейтинг уряду Японії впав до рекордно низького рівня в 29,1%, впав порівняно з попереднім опитуванням відразу на 10,5%.

Нагадаємо, колишнього міністра оборони Японії Сігера Ісіба за результатами двох турів голосування обрано лідером Ліберально-демократичної партії (ЛДП), тепер він стане прем'єр-міністром. Західні оглядачі вважають, що наступник Кішіди зіткнеться зі зростанням цін, ескалацією геополітичної напруженості та зміною президента США наступного року

Читайте також:

Теги: документи партії уряд Японія фракція політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борис Джонсон та Джо Байден куди більше допомогли Україні, ніж Маргарет Тетчер та Буш-старший
Чи дійсно сучасні західні політики більш нерішучі, ніж їх попередники?
15 вересня, 20:24
Путін втрачає статус жорсткого політика за кордоном
Курська операція. Політичний вірус, що розхитує позиції Путіна
2 вересня, 16:13
«Гарпок» має проблеми щодо доведення боргу «Укренерго
«Гарпок» винен інвесторам у зелену енергетику 29 млрд грн
Вчора, 18:00
Головнокомандувач. Перші місяці великої війни
Авторка книги про Залужного пригадала, яку оцінку він давав діям влади перед великою війною
4 вересня, 11:08
Уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОВА
Уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОВА
6 вересня, 14:34
Шольц вважає допомогу Україні правильною політикою
Шольц заявив про необхідність переговорів із Росією
8 вересня, 18:23
Перевірки для тих, хто виїжджає з території «ЛНР», росіяни обіцяли скасувати ще восени 2022 року
Окупанти посилили перевірки на кордоні Луганщини з Росією
10 вересня, 08:45
23 вересня російський військовий літак порушив повітряний простір Японії
Японія вперше випустила сигнальну ракету через російський військовий літак
23 вересня, 21:00
Офіційний представник Японського метеорологічного агентства виступає під час прес-конференції в Токіо після спостереження цунамі на острові Хатідзьо
В Японії стався землетрус магнітудою 5,9: він спричинив цунамі на островах
24 вересня, 06:42

Політика

Гендиректор МАГАТЕ їде до Білорусі
Гендиректор МАГАТЕ їде до Білорусі
Україна може завдавати ударів углиб РФ без чийогось дозволу, але є нюанс
Україна може завдавати ударів углиб РФ без чийогось дозволу, але є нюанс
Уряд Японії у повному складі пішов у відставку
Уряд Японії у повному складі пішов у відставку
Білий дім схвалив операцію Ізраїлю в Лівані
Білий дім схвалив операцію Ізраїлю в Лівані
У Європі може з'явитися нова мінідержава на зразок Ватикану
У Європі може з'явитися нова мінідержава на зразок Ватикану
Новий Генсек НАТО Марк Рютте: що відомо про нього та ставлення до України
Новий Генсек НАТО Марк Рютте: що відомо про нього та ставлення до України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
51K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
46K
Працював на окупантів, а потім влаштувався до ТЦК: правоохоронці викрили колаборанта
34K
Без Криму і з «Луцькою областю». Як змінилася освіта і наука при Оксені Лісовому
32K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки

Новини

Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua