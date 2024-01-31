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Умєров написав листа ЄС через нестачу боєприпасів – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Умєров написав листа ЄС через нестачу боєприпасів – Bloomberg
Глава українського Міноборони стверджує, дефіцит зброї в Україні з кожним днем стає більшим
фото з відкритих джерел

За словами Умєрова, Україна не може випускати понад 2 тис. снарядів на день по лінії фронту

Україна попередила своїх союзників, що вона стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розміщує на лінії фронту втричі більшу вогневу міць. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляє видання, міністр оборони Рустем Умєров цього тижня написав своїм колегам з Європейського союзу, описуючи величезну чисельну перевагу, з якою стикаються українські війська, намагаючись відбити нові напади Росії.

Очільник Міноборони сказав, що Україна не може випускати понад 2 тис. снарядів на день по лінії фронту, яка простягається на 1500 км, згідно з документом, з яким ознайомився Bloomberg. Це менше третини боєприпасів, які використовує Росія.

Як зазначив Умєров, дефіцит зброї в Україні з кожним днем стає більшим. Міністр закликав своїх союзників по ЄС зробити більше для виконання свого зобов'язання поставити мільйон артилерійських снарядів.

Глава Міноборони сказав, що Україні необхідно принаймні відповідати вогневій потужності свого ворога.

«Зазвичай перемагає сторона, у якої більше боєприпасів для боротьби», – зауважив Умеров, згідно з документом.

У середу ЄС визнав, що до березневого терміну поставить ледь половину обіцяних снарядів, вирішивши поставити ще майже 600 тис. штук до кінця року. Україні необхідно 200 тис. 155-мм снарядів на місяць, йдеться в документі. За оцінками Естонії, РФ може отримати майже вдвічі більше снарядів, при цьому з Північної Кореї надійшло близько мільйона снарядів.

Нагадаємо, Європейський союз надасть Україні лише половину від обіцяних боєприпасів до кінця березня. Раніше в ЄС планували передати мільйон боєприпасів.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. наголосив, що з березня 2023 року Україна отримала лише третину від обіцяної кількості снарядів, тобто приблизно 330 тис.

До березня, за словами Борреля, передадуть іще 200 тис., що загалом становитиме половину від мільйона, який планували надати. Боєприпаси постачатимуть як із запасів країн-членів ЄС, так і шляхом їх закупівель.

Як повідомлялося, Європейський союз поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року.

До слова, Організація Північноатлантичного договору підписала контракт на закупівлю боєприпасів калібру 155 мм на суму $1,2 млрд.

Зокрема, для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.

Раніше Bloomberg писав, що Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Наразі він виконаний лише на 30%.

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Теги: Рустем Умєров Міноборони Європейський союз війна боєприпаси

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