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Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму
Приводом для судового позову проти України стало падннія лінії електропередач, яка постачала електрику до Криму
фото з відкритих джерел

Росія планує подати позов до суду на Україну до кінця лютого

Російська влада планує подати позов до України щодо «енергоблокади» Криму наприкінці лютого. Про це заявив «спікер парламенту» Криму Володимир Константинов, повідомляє «Крым.Реалии».

«Основна підготовка позову до України щодо енергоблокади завершена, його претензійну частину сформульовано», – зазначив він.

За словами Константинова, робоча група уточнює низку останніх деталей і наприкінці поточного місяця позов буде скеровано до суду.

Зазначимо, у ніч на 22 листопада 2015 року в районі херсонського селища Чаплинка сталися вибухи. У штабі громадянської акції з блокади Криму тоді повідомили, що «лінія електропередач, яка постачала електрику до Криму, впала і не підлягає відновленню».

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Криму стався блекаут. Світло частково вимкнули в Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі.

До слова, влада окупованого Росією Криму закликала населення півострова готувалися до найгіршого через посуху на півострові.

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Теги: електроенергія суд Крим росія окупація

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