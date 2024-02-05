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Зеленський пояснив, чому на фронті склалася патова ситуація

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому на фронті склалася патова ситуація
Президент України Володимир Зеленський
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Зеленський також наголосив, що, попри складнощі на фронті, Україні вдалося захистити державність та зупинити Росію

Президент України Володимир Зеленський визнав, що на фронті склалася «патова ситуація» через затримки з постачанням техніки. При цьому морські операції дали позитивні результати. Про це глава держави сказав в інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

«Що стосується війни на землі, то тут патова ситуація, це факт. Були затримки з обладнанням, а затримки означають помилки. Ми воюємо проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів не вистачає, але потрібні сучасні технічні засоби», – сказав він.

Водночас він відзначив успіхи України в Чорному морі, де Росія втратила низку кораблів, а Україна пробила собі експортний коридор.

«Морська операція принесла позитивні результати. Росія втратила багато кораблів, а нам вдалося побудувати зерновий коридор у Чорному морі, тому ця прагматична частина операції, яка має вплив на економіку, була проведена позитивно», – зазначив президент.

Зеленський також наголосив, що, попри складнощі на фронті та окупацію значної частини країни, Україні вдалося захистити державність та зупинити Росію.

«Через два роки важливо, що ми змогли захистити нашу державу. Близько 26% території країни все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися вперед. Ми їх зупинили», – сказав він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нагадаємо, українські військові мають успіхи в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, однак ситуація динамічна й може змінюватися.

До слова, в армії Російської Федерації проблеми з технікою та боєприпасами. Окупантам доводиться діставати запаси часів СРСР. 

Теги: росія ЗСУ армія війна військові Володимир Зеленський Україна

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