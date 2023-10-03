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США надішлють Україні Atacms, як тільки Байден ухвалить рішення – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США надішлють Україні Atacms, як тільки Байден ухвалить рішення – Bloomberg
Atacms – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою
фото з відкритих джерел

США готові діяти швидко, але рішення за Байденом 

Сполучені Штати готові надіслати ЗСУ ракети Atacms з касетною частиною,  коли президент Джо Байден схвалить передачу. Про це заявив начальник відділу закупівель армії Дуг Буш, пише Bloomberg.

За його словами, армія США готова надіслати Atacms Україні, як тільки президент Джо Байден схвалить передачу. «Ми готові діяти швидко», – додав він.

Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.

Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні. Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 Himars та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, все ж таки передасть Україні тактичні ракетні системи дальньої дії Atacms в рамках оборонної допомоги для відбиття повномасштабного вторгнення РФ, стверджують американські чиновники.

До відома, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Українські сили не застосовуватимуть далекобійні ракети Atacms для ударів по території Російської Федерації. 

Читайте також: Atacms для України. Білий дім прокоментував чутки

Теги: війна президент Україна Адміністрація Президента ракета

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