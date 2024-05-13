Україна отримає Iris-T від Німеччини – посол

Німеччина пообіцяла Україні впродовж трьох років постачати нові системи Iris-T

У травні Німеччина передасть Україні нову систему протиповітряної оборони Iris-T. Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в ефірі телемарафону.

Посол зазначив, що вже деякі системи Iris-T перебувають в Україні, а ще одна буде передана бійцям ЗСУ в травні.

При цьому Єгер наголосив, що Німеччина обіцяла Україні, що цього року, наступного року і ще 2026 року постачатиме нові системи Iris-T. Він назвав це «послідовною роботою».

Як повідомлялося, у найближчі декілька тижнів Україна отримає від Німеччини зенітно-ракетний комплекс Iris-T Slm.

До слова, у Берліні сталася пожежа на металургійному заводі оборонно-промислової компанії Diehl, який займається виробництвом систем ППО Iris-T.