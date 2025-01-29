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Карта бойових дій в Україні станом на 29 січня 2025 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 29 січня 2025 року
Ситуація на фронті 29 січня
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 174 бойових зіткнень

Противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, залучили для ураження одну ракету та 51 керовану бомбу, задіяли 966 дронів-камікадзе та здійснили майже 4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Карта бойових дій в Україні станом на 29 січня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 174 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку 

Противник сім разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 січня 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії біля Кутьківки, Кіндрашівки, Дворічної, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки, два боєзіткнення тривають дотепер. Українські захисники зупинили 12 ворожих атак. 

Карта бойових дій в Україні станом на 29 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Новоєгорівки, Богуславки, Новолюбівки, Макіївки та у Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 січня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог 11 разів штурмував наші позиції поблизу Предтечиного, Білої Гори та Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 січня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Кримське, Диліївка, Дачне, Торецьк та Щербинівка. Ще одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав авіаційного удару 4 керованими бомбами по населеному пункту Катеринівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Противник 75 разів атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли. Водночас, ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населеним пунктам Андріївка та Удаче. Українські воїни знешкодили 275 окупантів, з них 146 – безповоротно. Також знищено чотири мотоцикли, чотири одиниці автомобільної техніки, один міномет, два засоби супутникового зв'язку, дві антени БпЛА, також пошкоджено мотоцикл та міномет.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 січня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог здійснив сім спроб прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Комар та Новий Комар, скинувши сім керованих бомб.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 січня 2025 року фото 8

На Оріхівському напрямку

Окупанти скинули шість керованих авіаційних бомб поблизу населеного пункту Калинівське.

На Придніпровському напрямку

Окупаційні війська провели один штурм позицій наших оборонців, успіху не мали, відійшли.

На Курському напрямку

Українські захисники відбивали десять атак противника, на даний час триває один бій. Водночас, ворог завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих бомб та здійснив 255 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. 

Карта бойових дій в Україні станом на 29 січня 2025 року фото 9

На інших напрямках ситуація без змін.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 23-ї окремої механізованої бригади, 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 65-ї окремої механізованої бригади, 406-ї окремої артилерійської бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1071-й день повномасштабної війни в Україні.

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