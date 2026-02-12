Головна Світ Політика
search button user button menu button

ООН звернулася до Росії з закликом не атакувати енергетичну інфраструктуру України

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
ООН звернулася до Росії з закликом не атакувати енергетичну інфраструктуру України
Голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк згадав про атаку РФ по Україні в ніч на 12 лютого
фото з відкритих джерел

Голова Управління ООН з прав людини висловився про обстріли України

Організація Об’єднаних Націй закликала Росію не бити по енергетичній інфраструктурі України та припинити атаки. З цією заявою виступив голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Фолькер Тюрк наголосив на тому, що удари по енергетиці, які здійснює РФ на території України, заборонені міжнародним гуманітарним правом.

«Напади на цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Я закликаю російську федерацію негайно припинити ці атаки», – висловився голова Управління ООН з прав людини. За його словами, через постійні обстріли по енергетичній інфраструктурі українці залишаються без світла та опалення під час холодної зими.

У своїй промові Фолькер Тюрк також згадав про атаку РФ по Україні в ніч на 12 лютого, коли окупанти вкотре атакували енергооб’єкти в Україні. Та додав, що ця атака знову залишила без електроенергії сотні цивільних в різних містах.

Нагадаємо, що після масованої російської атаки в ніч на 12 лютого 2026 року у Києві пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, майже 2,6 тис. столичних будинків опинилися без тепла. Мер Києва зазначив, що це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста.

До слова, мешканці прифронтових регіонів України можуть отримати грошову та продовольчу допомогу від ООН в рамках Всесвітньої продовольчої програми. Представники ООН повідомили, що надання допомоги українцям з прифронтових територій залежатиме від безпекової ситуації доступу мешканців та їхнього доступу до магазинів. Наразі ООН допомагає людям, які мешкають поблизу фронту, евакуйованим громадянам, літнім людях та особам з інвалідністю, багатодітним родинам та тим, хто не має доходу через війну. Крім цього, допомогу від ООН можуть отримати мешканці транзитних центрів.

Читайте також:

Теги: війна ООН обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

ООН звернулася до Росії з закликом не атакувати енергетичну інфраструктуру України
ООН звернулася до Росії з закликом не атакувати енергетичну інфраструктуру України
Німеччина не може укомплектувати військові бригади в Литві: у чому проблема
Німеччина не може укомплектувати військові бригади в Литві: у чому проблема
Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна
Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна
Поліція провела обшуки в будівлі Єврокомісії: що шукала
Поліція провела обшуки в будівлі Єврокомісії: що шукала
США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову
США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову
Ангела Меркель відхрестилася від посади президента: чим займатиметься
Ангела Меркель відхрестилася від посади президента: чим займатиметься

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua