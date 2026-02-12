ООН звернулася до Росії з закликом не атакувати енергетичну інфраструктуру України

Голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк згадав про атаку РФ по Україні в ніч на 12 лютого

Голова Управління ООН з прав людини висловився про обстріли України

Організація Об’єднаних Націй закликала Росію не бити по енергетичній інфраструктурі України та припинити атаки. З цією заявою виступив голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Фолькер Тюрк наголосив на тому, що удари по енергетиці, які здійснює РФ на території України, заборонені міжнародним гуманітарним правом.

«Напади на цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Я закликаю російську федерацію негайно припинити ці атаки», – висловився голова Управління ООН з прав людини. За його словами, через постійні обстріли по енергетичній інфраструктурі українці залишаються без світла та опалення під час холодної зими.

У своїй промові Фолькер Тюрк також згадав про атаку РФ по Україні в ніч на 12 лютого, коли окупанти вкотре атакували енергооб’єкти в Україні. Та додав, що ця атака знову залишила без електроенергії сотні цивільних в різних містах.

Нагадаємо, що після масованої російської атаки в ніч на 12 лютого 2026 року у Києві пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, майже 2,6 тис. столичних будинків опинилися без тепла. Мер Києва зазначив, що це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста.

До слова, мешканці прифронтових регіонів України можуть отримати грошову та продовольчу допомогу від ООН в рамках Всесвітньої продовольчої програми. Представники ООН повідомили, що надання допомоги українцям з прифронтових територій залежатиме від безпекової ситуації доступу мешканців та їхнього доступу до магазинів. Наразі ООН допомагає людям, які мешкають поблизу фронту, евакуйованим громадянам, літнім людях та особам з інвалідністю, багатодітним родинам та тим, хто не має доходу через війну. Крім цього, допомогу від ООН можуть отримати мешканці транзитних центрів.