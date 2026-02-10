Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Фінансова криза ООН: організація тисне на США через заборгованість

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Фінансова криза ООН: організація тисне на США через заборгованість
Організація Об’єднаних Націй очікує від США конкретних пояснень щодо того, коли саме і в яких обсягах Вашингтон сплатить прострочені внески
фото: Reuters

ООН чекає від Вашингтона грошей і чітких строків погашення заборгованості

Організація Об’єднаних Націй очікує від США конкретних пояснень щодо того, коли саме і в яких обсягах Вашингтон сплатить прострочені внески до бюджету організації. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

«Ми бачили заяви, і, відверто кажучи, генеральний секретар уже досить давно обговорює це питання з послом США», – заявив речник ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу.

За його словами, фінансові служби ООН уже контактували з американською стороною, однак організація досі не отримала чітких параметрів майбутніх платежів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у листі до держав-членів від 28 січня попередив, що через несплачені внески ООН ризикує зіткнутися з «неминучим фінансовим крахом».

Найбільша частка заборгованості припадає саме на США. За даними ООН, Вашингтон відповідає більш ніж за 95% усіх несплачених внесків до регулярного бюджету організації. Загальна сума боргу США становить 2,19 млрд доларів, ще 2,4 млрд доларів – це борги за поточні й минулі миротворчі місії, а також 43,6 млн доларів – за роботу трибуналів ООН.

Посол США при ООН Майк Вальц минулого тижня пообіцяв, що перший платіж буде здійснено найближчим часом.

«Ви точно побачите перший транш дуже скоро. Це буде значний внесок», – заявив він у коментарі Reuters. За його словами, остаточна сума ще не визначена, але йдеться про лічені тижні.

Читайте також:

Теги: США борг ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

AP: Трамп змінює тактику переговорів, залучаючи топових військових США
AP: Трамп змінює тактику переговорів, залучаючи топових військових США
8 лютого, 07:26
Дональд Трамп пов’язав занепад Європи з міграцією та держвитратами
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
21 сiчня, 16:04
У США через сильний снігопад зіткнулися понад 100 авто
У США через сильний снігопад зіткнулися понад 100 авто
20 сiчня, 00:50
FAA попередило авіакомпанії про ризики польотів
США попередили авіакомпанії через зростання військових ризиків
18 сiчня, 07:36
Під час протестів в Ірані загинуло понад 2500 людей
США запровадили санкції проти іранських чиновників за придушення протестів
16 сiчня, 06:23
Албанія доєднається до програми PURL
Албанія доєднається до програми фінансування американської зброї для України – Сибіга
15 сiчня, 18:11
ЗМІ: після заяв Трампа США та Іран зупинили контакти
Прямі контакти між Тегераном і Вашингтоном зупинені – Reuters
14 сiчня, 15:20
Лідерка венесуельської опозиції Мачадо відвідає Білий дім: названо дату
Лідерка венесуельської опозиції Мачадо відвідає Білий дім: названо дату
13 сiчня, 01:54
На думку Мирослава Мариновича, не кожна нація змогла б пристосуватися до умов, в яких живуть українці
Відомий філософ пояснив, що допомагає українцям переживати війну
12 сiчня, 17:36

Економіка

Фінансова криза ООН: організація тисне на США через заборгованість
Фінансова криза ООН: організація тисне на США через заборгованість
Коли Європарламент проголосує за кредит Україні на 90 млрд євро: названо дату
Коли Європарламент проголосує за кредит Україні на 90 млрд євро: названо дату
Глава МВФ спрогнозувала майбутню роль долара у світовій економіці
Глава МВФ спрогнозувала майбутню роль долара у світовій економіці
Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
Ціни на нафту знизилися: що стало причиною
Ціни на нафту знизилися: що стало причиною
РФ втратила одного з головних покупців своєї зброї в Азії – Defense Express
РФ втратила одного з головних покупців своєї зброї в Азії – Defense Express

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua