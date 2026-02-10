Фінансова криза ООН: організація тисне на США через заборгованість

Організація Об’єднаних Націй очікує від США конкретних пояснень щодо того, коли саме і в яких обсягах Вашингтон сплатить прострочені внески

Організація Об’єднаних Націй очікує від США конкретних пояснень щодо того, коли саме і в яких обсягах Вашингтон сплатить прострочені внески до бюджету організації. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

«Ми бачили заяви, і, відверто кажучи, генеральний секретар уже досить давно обговорює це питання з послом США», – заявив речник ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу.

За його словами, фінансові служби ООН уже контактували з американською стороною, однак організація досі не отримала чітких параметрів майбутніх платежів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у листі до держав-членів від 28 січня попередив, що через несплачені внески ООН ризикує зіткнутися з «неминучим фінансовим крахом».

Найбільша частка заборгованості припадає саме на США. За даними ООН, Вашингтон відповідає більш ніж за 95% усіх несплачених внесків до регулярного бюджету організації. Загальна сума боргу США становить 2,19 млрд доларів, ще 2,4 млрд доларів – це борги за поточні й минулі миротворчі місії, а також 43,6 млн доларів – за роботу трибуналів ООН.

Посол США при ООН Майк Вальц минулого тижня пообіцяв, що перший платіж буде здійснено найближчим часом.

«Ви точно побачите перший транш дуже скоро. Це буде значний внесок», – заявив він у коментарі Reuters. За його словами, остаточна сума ще не визначена, але йдеться про лічені тижні.