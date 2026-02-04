Головна Країна Суспільство
Виплати від ООН. Як та коли українці можуть отримати грошову допомогу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
ООН допомагає найуразливішим категоріям населення
фото: Агенство ООН у справах біженців

Допомогу від ООН можуть отримати мешканці низки прифронтових регіонів

Мешканці прифронтових регіонів України можуть отримати грошову та продовольчу допомогу від ООН в рамках Всесвітньої продовольчої програми. Представники ООН розповіли, хто, як та коли може отримати ці виплати. Про це пише «Главком» із посиланням на РБК-Україна.

Представники ООН повідомили, що надання допомоги українцям з прифронтових територій залежатиме від безпекової ситуації доступу мешканців та їхнього доступу до магазинів.

Мешканці, яких регіонів можуть отримати допомогу

  • Харківської
  • Донецької
  • Запорізької
  • Дніпропетровської
  • Херсонської
  • Миколаївської
  • Сумської

Наразі ООН допомагає людям, які мешкають поблизу фронту, евакуйованим громадянам, літнім людях та особам з інвалідністю, багатодітним родинам та тим, хто не має доходу через війну. Крім цього, допомогу від ООН можуть отримати мешканці транзитних центрів.

Яку допомогу можна отримати від ООН

Фінансова допомога від ООН передбачає щомісячну виплату в розмірі 1 200 грн, або єдину виплату 10 800 тис. грн, її призначають особам після евакуації, або після втрати чи пошкодження житла внаслідок обстрілів.

За умовами продовольчої допомоги по 13 кг продуктів можуть отримати райони, де не працюють магазини. Йдеться про такі продукти: крупи, борошно, макарони, консерви, олія, цукор і сіль.

Як отримати допомогу від ООН

Як повідомляють представники ООН, самостійно зареєструватися на отримання підтримки не можна. За її організацію відповідають органи місцевої влади та партнери Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Нагадаємо, що уряд Естонії виділить кошти на гуманітарну допомогу Україні. Відповідне рішення країна прийняла у зв’язку зі складною енергетичною ситуацією в Україні через постійні обстріли Росії по енергетиці.  Ці кошти розподілять через стратегічних партнерів МЗС Естонії з надання гуманітарної допомоги. Йдеться про такі організації, як НКО Mondo, Eesti Pagulasabi та Päästeliit.

Раніше «Главком» писав про те, що Папа Римський Лев XIV відправив Україні три вантажівки гуманітарної допомоги зі 100 тис. порцій супу швидкого приготування різних смаків. Папа Римський ще до Різдва «захотів подумати про сім’ї, що, як і Свята Родина, прямують стражденним шляхом вигнання в пошуках притулку». 

