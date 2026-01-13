Головна Світ Політика
«Покладіть край цьому кошмару». США звернулися до Росії в ООН щодо України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Покладіть край цьому кошмару». США звернулися до Росії в ООН щодо України
Кремлю на Радбезі ООН нагадали про «кошмар», який він створює для мільйонів
В ООН заявили, що Росія навмисно б’є по енергетиці під час морозів, а США назвали застосування «Орєшніка» небезпечною ескалацією біля кордонів НАТО

Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання через різке посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі України на тлі сильних морозів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс заявила, що удари відбулися на тлі переговорних зусиль щодо припинення війни та назвала запуск ракети «Орєшнік» небезпечною ескалацією.

«Росія застосувала балістичну ракету «Орєшнік», здатну нести ядерний заряд, поблизу кордонів Польщі та НАТО. Це – небезпечна й незрозуміла ескалація» – заявила Брюс.

Вона закликала Росію, Україну та європейські країни «серйозно переслідувати мир» і «покласти край цьому кошмару».

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник повідомив, що внаслідок атак мільйони українців, зокрема його родина в Києві, залишаються без тепла, води й електрики за температури до -20°C. Він підтвердив, що Україна ініціювала екстрене засідання через повторне застосування «Орєшніка» поблизу кордонів ЄС і НАТО. «Ця ракета, здатна нести ядерний заряд, створює пряму загрозу європейській безпеці», – заявив Мельник.

Заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що Росія системно атакує українську енергетику саме в періоди різкого похолодання. За її словами, удари позбавляють мільйони українців електрики, тепла і води, а найбільше страждають діти, літні люди та маломобільні громадяни.

«Атаки посилюються саме тоді, коли погода погіршується і потреба людей у теплі стає критичною» –  наголосила Дікарло.

Голова гуманітарного підрозділу OCHA Рамеш Раджасінгам повідомив, що в Кривому Розі люди змушені топити сніг для побутових потреб і гріти воду на свічках після відключень світла, які тривають понад добу.

Росія звинувачення відкинула. Її постпред в ООН Василь Небензя заявив, що російські війська не наносять ударів по цивільних і поклав відповідальність за жертви на роботу української ППО.

Міноборони РФ заявило, що метою удару «Орєшніком» нібито був авіаремонтний завод у Львові.

Раніше Україна ініціювала засідання Ради Україна–НАТО після масованих російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури та застосування Росією балістичної ракети проміжної дальності «Орєшнік». Київ поінформував союзників про наслідки атак і закликав посилити протиповітряну оборону, збільшити постачання ракет і підтримку оборонного виробництва.

США ООН Україна

