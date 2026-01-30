Генсек ООН заявив про неминучий фінансовий колапс організації

США різко скоротили добровільне фінансування агентств ООН

Глава ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що організація перебуває під загрозою «неминучого фінансового колапсу» через несплачені внески. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Генеральний секретар ООН неодноразово скаржився на скрутне фінансове становище організації. «Криза поглиблюється, загрожуючи реалізації програм і створюючи ризик фінансового колапсу. І ситуація буде погіршуватися в найближчому майбутньому», – написав він у листі до послів.

США різко скоротили добровільне фінансування агентств ООН і відмовилися здійснювати обов'язкові виплати до її регулярного бюджету та бюджету миротворчих операцій. Президент США Дональд Трамп назвав ООН організацією з «великим потенціалом», але зазначив, що вона не реалізує його, і створив Раду миру, яка, як побоюються деякі, може підірвати авторитет старої міжнародної організації.

Заснована в 1945 році, ООН налічує 193 держави-члени і працює над підтриманням міжнародного миру та безпеки, просуванням прав людини, сприянням соціальному та економічному розвитку та координацією гуманітарної допомоги.

Згідно з правилами ООН, внески залежать від розміру економіки кожної держави-члена. На США припадає 22% основного бюджету, за ними йде Китай з 20%. Але на кінець 2025 року заборгованість за внесками сягнула рекордних $1,57 млрд, сказав Гутерреш, не називаючи конкретних країн.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.