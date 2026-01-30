Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Генсек ООН заявив про неминучий фінансовий колапс організації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Генсек ООН заявив про неминучий фінансовий колапс організації
Гутерреш неодноразово скаржився на скрутне фінансове становище організації
фото: reuters

США різко скоротили добровільне фінансування агентств ООН

Глава ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що організація перебуває під загрозою «неминучого фінансового колапсу» через несплачені внески. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Генеральний секретар ООН неодноразово скаржився на скрутне фінансове становище організації. «Криза поглиблюється, загрожуючи реалізації програм і створюючи ризик фінансового колапсу. І ситуація буде погіршуватися в найближчому майбутньому», – написав він у листі до послів.

США різко скоротили добровільне фінансування агентств ООН і відмовилися здійснювати обов'язкові виплати до її регулярного бюджету та бюджету миротворчих операцій. Президент США Дональд Трамп назвав ООН організацією з «великим потенціалом», але зазначив, що вона не реалізує його, і створив Раду миру, яка, як побоюються деякі, може підірвати авторитет старої міжнародної організації.

Заснована в 1945 році, ООН налічує 193 держави-члени і працює над підтриманням міжнародного миру та безпеки, просуванням прав людини, сприянням соціальному та економічному розвитку та координацією гуманітарної допомоги.

Згідно з правилами ООН, внески залежать від розміру економіки кожної держави-члена. На США припадає 22% основного бюджету, за ними йде Китай з 20%. Але на кінець 2025 року заборгованість за внесками сягнула рекордних $1,57 млрд, сказав Гутерреш, не називаючи конкретних країн.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.

 

Читайте також:

Теги: ООН Генсек ООН фінанси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська економіка утримує рівновагу, але не переходить до відновлення
Економіка війни: стабільність без розвитку
25 сiчня, 22:30
Трамп ховає ООН. А з нею і старий порядок
Трамп ховає ООН. А з нею і старий порядок
21 сiчня, 09:12
Трамп вважає, що його Рада миру потенційно може замінити ООН
Трамп вважає, що його Рада миру потенційно може замінити ООН
20 сiчня, 23:05
Андрій Мельник звернувся до росіян під час екстреного засідання Ради Безпеки
«Сушитє вьосла, плєтітє лапті». Постпред України в ООН звернувся до росіян (відео)
13 сiчня, 21:36
Кремлю на Радбезі ООН нагадали про «кошмар», який він створює для мільйонів
«Покладіть край цьому кошмару». США звернулися до Росії в ООН щодо України
13 сiчня, 09:03
Білий дім: США покидають 66 міжнародних організацій
Білий дім оголосив про вихід США з понад 60 організацій
8 сiчня, 08:33
Вибухи у Венесуелі, 3 січня 2026 рік
Удар по Венесуелі. Що каже міжнародне право
4 сiчня, 08:52
Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через арешт Мадуро
Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через арешт Мадуро
4 сiчня, 01:54
Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів
Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів
3 сiчня, 07:46

Економіка

Генсек ООН заявив про неминучий фінансовий колапс організації
Генсек ООН заявив про неминучий фінансовий колапс організації
США дозволили американським компаніям здійснювати операції з венесуельською нафтою
США дозволили американським компаніям здійснювати операції з венесуельською нафтою
Росія збільшила експорт золота до Китаю у девʼять разів: причина
Росія збільшила експорт золота до Китаю у девʼять разів: причина
Куба опинилася на межі енергетичного колапсу: нафти залишилося на 20 днів
Куба опинилася на межі енергетичного колапсу: нафти залишилося на 20 днів
Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки
Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки
Біткоїн різко обвалився
Біткоїн різко обвалився

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua