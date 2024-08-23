Операція в Курській області поставила РФ перед складним вибором – розвідка Естонії

Кремль вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські сили створюють для нього у Курській області

Російська Федерація вирішила ігнорувати масштаби проблеми, яку українські воїни створюють для них наступом на Курську область. Про це розповів заступник командувача Розвідувальним центром Сил оборони підполковник Янек Кессельманн, повідомляє ERR.

«Наразі стратегічна ініціатива, як і раніше, перебуває в руках України завдяки безпрецедентно успішній операції в Курській області. Наразі, наскільки нам відомо, під контролем ЗСУ перебуває приблизно 900-1300 кв. км території Курської області», – сказав Кессельманн.

За словами Кессельманна, знищення мостів через річку Сейм ставить Збройні сили РФ перед дилемою: відступити підрозділам, які потенційно перебувають в ізоляції, і тим самим територія перейде під контроль України або ж використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху.

«Обидві дилеми важко вирішити, і жодне з рішень, ймовірно, не буде легким для Російської Федерації», – зазначив Кессельманн.

За словами заступник, наразі підрозділи РФ створюють лінію оборони на лінії Рильськ-Льгов-Курськ.

«Судячи з усього, українським збройним силам немає сенсу просуватися в цьому напрямі, оскільки стратегічна дилема, з якою стикається Росія наразі, вже створена. Дилема полягає в наступному: або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території Курської області», – заявив Кессельман.

Розвідник додав, що, ймовірно, кремлівський режим вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські Збройні сили створюють для них у Курській області.

За словами Кессельманна, ЗСУ змусили Росію використовувати у війні, зокрема, призовників. «Хоча РФ з початку війни стверджувала, що цього не станеться», – зазначив він.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують наступальні дії на Курському напрямку, просуваючись по всьому виступу в Курській області Росії, попри запеклий опір російських військ. Згідно з геолокаційними кадрами та звітом ISW, українські війська досягли успіхів у кількох населених пунктах, включаючи Комарівку, Семенівку, Левшинку та Російську Конопельку.

Загалом, ситуація на Курському напрямку залишається напруженою, з активними бойовими діями та взаємними атаками. ЗСУ продовжують тиснути на російські позиції, демонструючи рішучість звільнити окуповані території.

Зокрема, Збройні сили України роблять спроби ізолювати частину Курщини, яка розташована між українським кордоном і річкою Сейм, – це майже 300 кв. миль (1 миля – понад 1,6 км) області. Як повідомляє Інститут вивчення війни, ЗСУ активно знищують понтонні мости та інженерну техніку окупантів на річці Сейм, ускладнюючи їм логістику та пересування. Завдяки успішним атакам безпілотників, щонайменше один понтонний міст було знищено.

До слова, The New York Times пише, українські війська здійснили чергову атаку на стратегічні мости в Курській області Росії. Згідно з повідомленнями ЗСУ та користувачів соцмереж, це вже третій міст, що зазнав удару. Всі атаковані мости є ключовими для постачання та відступу російських військ, що може призвести до їх оточення між річкою та українським кордоном.