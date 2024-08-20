«Битва мостів»: західні експерти про удари ЗСУ на Курщині

Аналітики на Заході розмірковують щодо того, якими є цілі Курської операції і як відповість Путін

«Битвою мостів» назвав дії ЗСУ оглядач британського видання SkyNews професор Майкл Кларк

Українські війська здійснили чергову атаку на стратегічні мости в Курській області Росії. Згідно з повідомленнями ЗСУ та користувачів соцмереж, це вже третій міст, що зазнав удару. Всі атаковані мости є ключовими для постачання та відступу російських військ, що може призвести до їх оточення між річкою та українським кордоном, повідомляє The New York Times з посиланням на українських аналітиків.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал Бен Годжес, прокоментував удари по мостах, закликавши Захід менше втручатись у дії ЗСУ і надати їм більше озброєнь. У своєму дописі, супроводженому зображенням пошкодженого мосту, він зазначив:

«Це має бути депресивно для тих, хто пророкує приреченість і постійно критикує планування та виконання ЗСУ».

Оглядач британського видання SkyNews, професор Майкл Кларк, назвав дії ЗСУ «битвою мостів». За його словами, після атак українських військ Росія має лише понтонну переправу для перекидання своїх сил, яка є вразливою ціллю для подальших ударів.

Розмірковуючи про цілі операції на Курщині, Кларк висловив сумніви щодо заяви президента України Володимира Зеленського про створення буферної зони.

На його думку, поточна зона безпеки не відповідає стратегічним цілям. Він вважає, що просування ЗСУ свідчить про те, що ця операція є частиною масштабнішої кампанії.

Австралійський генерал у відставці Мік Раян зазначив, що теперішня ситуація є унікальною, оскільки обидві сторони ведуть масштабні кампанії з використанням значних ресурсів та засобів підтримки.

Він вважає, що розподіл ресурсів і уваги між кампаніями визначатимуться не військовими, а політичними факторами. Для Путіна, як стверджує Раян, головним завданням буде ухвалити рішення, що є більш загрозливим для його режиму – втратити контроль над територією на Донбасі чи швидко не відновити контроль над російською територією.

Нагадаємо, російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

Крім того, повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Також учора президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині.