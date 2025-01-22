Трамп пригрозив Путіну та закликав завершити війну в Україні

Трамп заявив, що є два шляхи завершити війну в Україні – легкий та важкий

Президент США Дональд Трамп зауважив, що запровадить високі податки, тарифи та накладе санкції на російські товари, якщо РФ не припинить війну в Україні. Відповідну заяву він написав у своєму акаунті в Truth Social.

«Я збираюся зробити Росії, чия економіка занепадає, і президенту Путіну дуже велику послугу. Зупиніться зараз і припиніть цю безглузду війну! Ситуація буде тільки погіршуватися. Якщо ми не укладемо «угоду» найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на всі товари, які Росія продає до Сполучених Штатів та інших країн-партнерів», – йдеться у дописі.

Трамп додав, що є два шляхи завершити війну в Україні – легкий та важкий:

«Давайте закінчимо цю війну, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким шляхом або важким – і легкий шлях завжди кращий. Час «укласти угоду». Більше жодних втрат життів!!!».

До слова, новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою адміністрації Трампа є завершення війни в Україні так, щоб не почалась нова війна. Про це він сказав у інтерв’ю СBS Mornings.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити українську війну за 100 днів. Про це пише газета The Wall Street Journal (WSJ).

Зауважимо, Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.