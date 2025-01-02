Харківщина готується до кругової оборони двох міст

На якому етапі перебувають роботи з будівництва фортифікацій на Харківщині наразі невідомо

На Харківщині військові будують фортифікаційні споруди для оборони Балаклії і Ізюма

У Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд та підготовка кругової оборони міст Ізюм та Балаклія. Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Синєгубов пояснив, що це планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту.

«Тому, звичайно, на черзі це побудова фортифікаційних споруд, це кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма», – пояснив він.

Частину робіт виконують самі військові.

«Я скажу лише так, що там роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, триває 1044-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, використавши сім ракет та 34 керовані бомби, 562 удари дронами-камікадзе, здійснив понад 3000 обстрілів позицій наших військ.