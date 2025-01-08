Авіаудар РФ по Запоріжжю та атака дронів ЗСУ по нафтобазі у Енгельсі. Головне за 8 січня

Володимир Зеленський заявив, що удар авіабомбами по Запоріжжю – це свідомий терор РФ проти цивільних українців

Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Мін’юст відновив роботу сайту після хакерської атаки на реєстри. Черех удар дронів ЗСУ по нафтобазі в Енгельсі запроваджено режим надзвичайної ситуації.

«Главком» склав добірку новин 8 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія атакувала Запоріжжя: кількість загиблих та поранених збільшилася (оновлено)

Сьогодні, 8 січня, Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 13 людей загинуло внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар авіабомбами, який завдали російські окупанти по Запоріжжю і заявив, що це – свідомий терор РФ проти цивільних українців.

Кремлівські пропагандисти також вже відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю. Росія, як завжди, знайшла виправдання, звинувативши у всьому «ППО ЗСУ».

Удар дронів ЗСУ по нафтобазі: в Енгельсі запроваджено режим надзвичайної ситуації

Площа пожежі на нафтобазі «Росрезерву» у місті Енгельс у Саратовській області Росії, яку вранці 8 січня атакували українські дрони, зросла, у зв’язку з чим влада запровадила режим надзвичайної ситуації. Про це заявив губернатор регіону Роман Бусаргін, додавши, що у місті постраждало «промислове підприємство».

Також, як написав губернатор, загинули двоє співробітників пожежної служби МНС Росії, один пожежник поранений. Раніше Бусаргін писав, що постраждалих немає і що «сил і засобів для локалізації пожежі достатньо».

За твердженнями губернатора, безпілотники нібито були збиті силами ППО, проте «є влучання уламків у промисловий об’єкт в Енгельсі». У мережі з’явилися фото і відео пожежі.

Мін’юст відновив роботу сайту після хакерської атаки на реєстри

Міністерство юстиції відновило роботу свого вебсайту після російської кібератаки, яка призвела до призупинки роботи цілої низки державних реєстрів.

Сьогодні, восьмого січня, о 16:20, на сайті міністерства з’явилася перша після хакерської атаки публікація. До цього сайт Мін’юсту не оновлювався і не був доступний для користувачів з вечора 18 грудня минулого року.

Скандал зі 155-ю бригадою: командувач Сухопутних військ розповів про ухвалені рішення

Формування та озброєння «з нуля» 155-ї окремої механізованої бригади «Анна Київська» спільно з іноземною країною відбувалося вперше і всього за кілька місяців. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий.

«Ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу. Проєкт такого масштабу для Командування Сухопутних військ став викликом, і не всі служби спрацювали на відмінно... Під час генерації нової бригади мало місце формальне ставлення з боку відповідальних осіб: це і неналежне управління та контроль за всім процесом; і помилки під час комплектування, і не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом бригади; недосконале планування підготовкою як в Україні, так і за кордоном; і запізніла реакція вищого командування на проблеми, що виникали в процесі створення та набуття спроможностей новою бойовою одиницею Сухопутних військ», – каже він.

За словами командувача, більшість системних недоліків, допущених Сухопутними військами, Генеральним штабом ЗСУ, Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155-ї бригади проаналізовані, їм надана оцінка, по окремих питаннях вже реалізуються рішення.

Допомога в незаконному перетині кордону: справу Дубінського скеровано до суду

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України та його колишнього помічника. Його звинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Правоохоронці не називають нардепа, однак з фото стає відомо, що мова про Олександра Дубінського.