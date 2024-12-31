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США оцінили ефективність атак північнокорейських солдатів на Курщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США оцінили ефективність атак північнокорейських солдатів на Курщині
Атаки північнокорейських військових на Курщині не мають суттєвого впливу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пентагон повідомив, скільки військових КНДР було вбито або поранено на Курщині

Міністерство оборони США вважає, що участь північнокорейських військових у бойових діях у Курській області проти ЗСУ не демонструє значної ефективності. Ба більше, вони зазнають суттєвих втрат. Таку заяву зробила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Сінгх зазначила, що Пентагон підтримує оцінку адміністрації президента США Джо Байдена щодо втрат серед північнокорейських військових у регіоні:

«Білий дім нещодавно оголосив, що приблизно 1000 солдатів (КНДР) були вбиті або поранені в районі Курська. Це також наша оцінка».

Представниця Пентагону додала, що атаки північнокорейських військових у цьому регіоні не мають суттєвого впливу.

Нагадаємо, що українські військові взяли в полон пораненого солдата з Північної Кореї в Курській області. Відповідне фото з’явилося вчора ввечері в мережі. 

Згодом розвідка Південної Кореї повідомила, що перший солдат КНДР, якого ЗСУ взяли у полон на Курщині, помер унаслідок отриманих травм. Так, полонений північнокореєць помер 27 грудня, через день після того, як потрапив в український полон: «Ми отримали підтвердження від розвідувальної служби дружньої країни, що північнокорейський солдат, якого взяли у полон живим 26 грудня, помер нещодавно, оскільки (його) рани ускладнились».

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Теги: Пентагон ЗСУ Україна війна росіяни росія Північна Корея Курщина

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