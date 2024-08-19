Угрупування ХАМАС назвало причину відмови від угоди з Ізраїлем

Угрупування ХАМАС відмовилося від угоди з Ізраїлем через нові умови Нетаньягу

Палестинське угруповання ХАМАС відхилило пропозицію, що обговорювалася в Досі, про обмін заручниками і припинення вогню з Ізраїлем через нові умови. Про це пише The Times of Israel. У русі вважають, що ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу «висуває нові умови та вимоги» задля продовження конфлікту у Газі.

«Ми повністю покладаємо на Нетаньягу відповідальність за зрив зусиль посередників та перешкоджання досягненню угоди», – наголосили в організації.

Збройний конфлікт у Секторі Гази розпочався після атаки ХАМАСу 7 жовтня. По Ізраїлю було випущено ракети та БПЛА, а бійці ХАМАСу проникли на територію країни та захопили близько 200 заручників, ще 1,2 тисячі людей убили. Після цього Тель-Авів оголосив про військову операцію на території Сектору Гази.

18 серпня представник палестинського руху в Лівані Ахмед Абдель Хаді заявив, що перший етап переговорного процесу з Ізраїлем щодо звільнення заручників не показав прогресу, тому ХАМАС відмовився від зустрічі в Досі. Нова зустріч щодо ситуації в Секторі Гази проходила 15–16 серпня, у ній брали участь лише Катар, Єгипет, США та Ізраїль.

За його словами, оптимістичні заяви американського лідера Джо Байдена щодо швидкого припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом – це лише спроба заспокоїти ворожі сили і «зберегти позитивний настрій у ЗМІ».

Раніше Ізраїль і ХАМАС звинуватили один одного в перешкоджанні досягненню угоди про припинення вогню і звільнення заручників у секторі Гази. Як зазначають посередники, поточний раунд переговорів наблизив обидві сторони до першої офіційної паузи в бойових діях за останні місяці. Але заперечення з обох сторін, що були оприлюднені у неділю, збільшили ймовірність відновлення тупикової ситуації.

До слова, президент США Джо Байден застеріг Ізраїль та інші сторони від кроків, що можуть підірвати угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Гази. Байден зазначив, що 16 серпня він отримав оновлену інформацію від своєї переговорної групи в Досі (Катар) і доручив їм «висунути представлену всеосяжну проміжну пропозицію, яка пропонує основу для досягнення остаточної угоди про припинення вогню і звільнення заручників».