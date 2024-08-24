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Президент і перша леді вшанували полеглих бійців у День Незалежності (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Президент і перша леді вшанували полеглих бійців у День Незалежності (відео)
Подружжя Зеленських поклало квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну
фото: Володимир Зеленський/Facebook

«Ми завжди пам’ятатимемо своїх героїв і будемо вдячні кожному й кожній, хто відстояв нашу державність»

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну на Михайлівській площі у Києві. Про це глава держави повідомив у фейсбуці.

«Ми завжди пам’ятатимемо своїх героїв і будемо вдячні кожному й кожній, хто відстояв нашу державність, нашу незалежність. Вічна та світла памʼять нашим захисникам і захисницям, які боролися заради вільної України!», – написав Зеленський.

Подружжя Зеленських поклало квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну
Подружжя Зеленських поклало квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Зазначимо, що Стіна пам'яті полеглих за Україну – це стіна Михайлівського Золотоверхого монастиря вздовж вулиці Трьохсвятительська у центрі Києва. На стіні розміщені пласкі металеві конструкції зі світлинами та коротким життєписом українських добровольців, військовослужбовців та представників українських силових структур, які загинули захищаючи Україну від російських загарбників.

Стіна пам'яті полеглих за Україну
Стіна пам'яті полеглих за Україну
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Нагадаємо, що, за словами президента, сьогодні, 24 серпня, Україна вперше застосувала нову вітчизняну ракету-дрон «Паляниця». 

До слова, Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності України. Своє відеозвернення він записав на Сумщині, неподалік місця, де Росія почала наступ на нашу країну.

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Теги: військові День Незалежності Володимир Зеленський Олена Зеленська

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