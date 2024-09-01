Прикордонники показали, що відбувається на рубежі з Білоруссю
Лукашенко під виглядом навчань стягує білоруські війська до кордону
Державна прикордонна служба України показала, що відбувається на українсько-білоруському кордоні.
За даними ДПСУ, самопроголошений президент Олександр Лукашенко під виглядом навчань стягує білоруські війська до кордону з Україною. У відповідь прикордонники посилюють оборону в Чернігівській області.
У відео прикордонники показали, що роблять для захисту рубежу, яку активність фіксують з боку Білорусі і як стежать за державним кордоном на суші, у повітрі та на воді.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння у зв'язку з недружніми діями Республіки Білорусь.
За даними українських розвідувальних органів, збройні сили Білорусі, під виглядом навчань, зосереджують значну кількість особового складу, включаючи Сили спеціальних операцій, озброєння та військову техніку, в Гомельській області поблизу північних кордонів України.
Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко лицемірно привітав українців із Днем Незалежності.
До слова, Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.
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