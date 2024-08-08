Китай має проблеми із експортом озброєння

Низка китайських компаній входять до переліку найкращих постачальників озброєння, проте не все так оптимістично із їхніми фінансовими результатами

Китайські оборонні компанії стикаються з проблемами експорту власного озброєння через велику конкуренцію на світовому ринку. Про це пише «Мілітарний».

Відповідний аналіз був зроблений на основі звітності компаній та їх місця у глобальному рейтингу Top 100 оборонних компаній за їхнім доходом, опублікований Defense News.

Так, серед китайських компаній, які входять до десятки найприбутковіших оборонних компаній світу, є державна компанія Aviation Industry Corporation of China (AVIC), яка порівняно з 2022 роком перемістилась на друге місце з четвертого та збільшила дохідність на $15 млрд.

Також стійку позицію посідає китайський суднобудівельний гігант China State Shipbuilding Corporation Limited, який здійснює масове виробництво надводних та підводних апаратів як для ВМС Китаю, так і на експорт. За 2023 рік компанія збільшила дохід на $3 млрд та посідає 8 місце у глобальному рейтингу.

Третьою китайською компанією, яка входить у топ 10, є державна Norinco, у якої останнім часом виникають дедалі більші труднощі з експортом озброєння, а саме броньованої техніки, артилерії, вогнепальної зброї тощо.

Через погані продажі, які впали на 8%, що рівноцінно 1$,2 млрд, компанія опустилася з 8 місця, яке вона посідала у 2022 році, на 9 місце.

Також тотальний провал у продажах позначився на державній аерокосмічній компанії China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Компанія CASC опустилася з 15 місця рейтингу, який вона посідала у 2022 році, до 52 місця у 2023 році, заробивши за рік $2 мільярди. Це означає падіння експорту на 78%.

Такий млявий експорт озброєння з боку Китаю передусім пов’язаний з серйозною конкуренцією на світовому ринку.

Так, на сьогодні існує понад 30 країн, які мають власне виробництво бронетехніки, зокрема й бронетранспортерів, БМП та інших військових транспортних засобів, і більшість із них намагаються продати свої вироби зацікавленим країнам.

Через це компанія NORINCO і втрачає всі позиції, потужностей компанії не завжди вистачає для своєчасної розробки нового озброєння та утворення привабливіших умов, а ніж у конкурентів.

До слова, Російська Федерація та Китай можуть почати використовувати схеми бартерної торгівлі через проблеми із проведенням платежів. Перші дві угоди, можливо, будуть укладені вже восени й стосуватимуться сільського господарства.