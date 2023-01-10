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Пакістан передасть нове озброєння Україні

Володимир Малінін
glavcom.ua
Пакістан передасть нове озброєння Україні
фото з відкритих джерел

Україна допоможе Пакистану з модернізацією вертольотів Мі-17 та танків Т-80УД

Пакистан поставить 159 контейнерів із артилерійськими снарядами 155 мм та іншими боєприпасами в Україну. Про це повідомляє The Economic Times.

«Судно Vesuvius привезе 155-мм снаряди, метальні заряди M4A2, артилерійські капсулі M82 та підривники PDM. Їх надасть ісламабадський постачальник зброї DMI Associates у співпраці з оборонними компаніями Східної Європи», – йдеться у повідомленні.

Натомість Пакистан очікує отримати допомогу України у модернізації своїх гелікоптерів Мі-17, а також у ремонті парку із 320 танків Т-80УД. За даними видання, пакистанськими гелікоптерами займеться українська компанія, яка виробляє авіадвигуни та промислові морські газові турбіни.

Нагадаємо, Україну та Пакистан пов'язують тісні військові та промислові зв'язки. Свого часу Пакистан закупив понад 320 українських танків Т-80УД із повним комплектом боєприпасів та запасних частин. У період з 1991-го по 2020 роки Україна уклала з Пакистаном збройові контракти на суму майже $1,6 млрд.

Пакистан відіграв важливу роль у передачі зброї Україні від імені Великої Британії у серпні 2022 року: британські військові рейси перевозили зброю з пакистанської авіабази до міжнародного аеропорту Аврам Янку Клуж у Румунії, звідки вантаж везли до України. Для перевезення використовувався літак британських ВПС.

Зазначимо, Україна зайняла 15 місце у рейтингу найпотужніших армій світу. До першої десятки найпотужніших армій також увійшов Пакистан. 

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