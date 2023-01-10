Пакістан передасть нове озброєння Україні

Україна допоможе Пакистану з модернізацією вертольотів Мі-17 та танків Т-80УД

Пакистан поставить 159 контейнерів із артилерійськими снарядами 155 мм та іншими боєприпасами в Україну. Про це повідомляє The Economic Times.

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«Судно Vesuvius привезе 155-мм снаряди, метальні заряди M4A2, артилерійські капсулі M82 та підривники PDM. Їх надасть ісламабадський постачальник зброї DMI Associates у співпраці з оборонними компаніями Східної Європи», – йдеться у повідомленні.

Натомість Пакистан очікує отримати допомогу України у модернізації своїх гелікоптерів Мі-17, а також у ремонті парку із 320 танків Т-80УД. За даними видання, пакистанськими гелікоптерами займеться українська компанія, яка виробляє авіадвигуни та промислові морські газові турбіни.

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Нагадаємо, Україну та Пакистан пов'язують тісні військові та промислові зв'язки. Свого часу Пакистан закупив понад 320 українських танків Т-80УД із повним комплектом боєприпасів та запасних частин. У період з 1991-го по 2020 роки Україна уклала з Пакистаном збройові контракти на суму майже $1,6 млрд.

Пакистан відіграв важливу роль у передачі зброї Україні від імені Великої Британії у серпні 2022 року: британські військові рейси перевозили зброю з пакистанської авіабази до міжнародного аеропорту Аврам Янку Клуж у Румунії, звідки вантаж везли до України. Для перевезення використовувався літак британських ВПС.

Зазначимо, Україна зайняла 15 місце у рейтингу найпотужніших армій світу. До першої десятки найпотужніших армій також увійшов Пакистан.