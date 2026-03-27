Пакистан поновив бойові дії проти Афганістану

glavcom.ua
Завали будинку, постраждалого внаслідок прикордонного удару пакистанської армії в районі Бехсуд провінції Нангархар
фото: AP

Бойові дії, які почалися близько місяця тому, були припинені з 19 по 24 березня на прохання Саудівської Аравії, Катару і Туреччини

Пакистан відновив операцію в Афганістані, внаслідок якої загинули сотні людей, поклавши край тимчасовому припиненню вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Blooomberg.

Як заявив речник Міністерства закордонних справ Тахір Андрабі, операція проти Афганістану триватиме до досягнення цілей. Пакистан просить уряд Талібану припинити діяльність бойовиків, які здійснюють напади і планують їх з Афганістану.

Зіткнення, що почалися близько місяця тому, були припинені з 19 по 24 березня на прохання Саудівської Аравії, Катару і Туреччини. Пауза сталася після смертельних авіаударів Пакистану в Кабулі по медичній установі, унаслідок чого загинули 400 осіб, що викликало глобальну тривогу і заклики до припинення вогню. Пакистан заперечує цю заяву і заявив, що напав на сховище бойовиків.

Нагадаємо, конфлікт між Афганістаном та Пакистаном зазнав ескалації після авіаудару 17 березня по столиці Афганістану. Представники уряду Талібану заявили, що метою атаки стала лікарня для лікування наркозалежних. За останніми даними Кабула, кількість жертв зросла до 400 загиблих, ще близько 250 осіб отримали поранення. Значну частину медичного закладу зруйновано внаслідок пожежі та вибухів.

Як відомо, Пакистан оголосив війну уряду талібів в Афганістані після посилення напруженості у відносинах між країнами. У ніч на 27 лютого пакистанські військові під кодовою назвою Operation Ghazab Lil Haq завдали ударів по об'єктах, які, за даними Ісламабаду, належать силам Талібану та іншим збройним угрупованням. Авіаударів було завдано по складах боєприпасів, військових об'єктах афганських талібів і сховищах бойовиків по всьому Афганістану, включно з Кабулом, Кандагаром і Пактією.

До слова, Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.

Читайте також:

Читайте також

Блогер-мандрівник Артемій Сурін радіє, що вирвався з Ірану
«Welcome to Iran!» Колишній в’язень КВІР Артемій Сурін – про те, як режим аятол ламає людей
12 березня, 09:30
Тригером для заворушень стало вбивство аятоли Алі Хаменеї
Пакистанські протестувальники штурмували консульство США
1 березня, 10:06
У неділю люди підпалили шину під час протесту біля комплексу консульства США в Карачі, Пакистан
У Пакистані під час проіранських демонстрацій загинули щонайменше 22 людини
2 березня, 01:49

Політика

Пакистан поновив бойові дії проти Афганістану
Пакистан поновив бойові дії проти Афганістану
Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей
Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей
Сенатори США пропонують ввести санкції проти Угорщини через блокування допомоги Україні – FT
Сенатори США пропонують ввести санкції проти Угорщини через блокування допомоги Україні – FT
Наземна операція США проти Ірану: ЗМІ назвали ймовірні сценарії
Наземна операція США проти Ірану: ЗМІ назвали ймовірні сценарії
Іран дозволив малайзійським суднам вихід через Ормузьку протоку
Іран дозволив малайзійським суднам вихід через Ормузьку протоку
Reuters: Захоплення острова Харг становитиме ризики для американських військ
Reuters: Захоплення острова Харг становитиме ризики для американських військ

Новини

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
