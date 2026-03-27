Пакистан поновив бойові дії проти Афганістану

Пакистан відновив операцію в Афганістані, внаслідок якої загинули сотні людей, поклавши край тимчасовому припиненню вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Blooomberg.

Як заявив речник Міністерства закордонних справ Тахір Андрабі, операція проти Афганістану триватиме до досягнення цілей. Пакистан просить уряд Талібану припинити діяльність бойовиків, які здійснюють напади і планують їх з Афганістану.

Зіткнення, що почалися близько місяця тому, були припинені з 19 по 24 березня на прохання Саудівської Аравії, Катару і Туреччини. Пауза сталася після смертельних авіаударів Пакистану в Кабулі по медичній установі, унаслідок чого загинули 400 осіб, що викликало глобальну тривогу і заклики до припинення вогню. Пакистан заперечує цю заяву і заявив, що напав на сховище бойовиків.

Нагадаємо, конфлікт між Афганістаном та Пакистаном зазнав ескалації після авіаудару 17 березня по столиці Афганістану. Представники уряду Талібану заявили, що метою атаки стала лікарня для лікування наркозалежних. За останніми даними Кабула, кількість жертв зросла до 400 загиблих, ще близько 250 осіб отримали поранення. Значну частину медичного закладу зруйновано внаслідок пожежі та вибухів.

Як відомо, Пакистан оголосив війну уряду талібів в Афганістані після посилення напруженості у відносинах між країнами. У ніч на 27 лютого пакистанські військові під кодовою назвою Operation Ghazab Lil Haq завдали ударів по об'єктах, які, за даними Ісламабаду, належать силам Талібану та іншим збройним угрупованням. Авіаударів було завдано по складах боєприпасів, військових об'єктах афганських талібів і сховищах бойовиків по всьому Афганістану, включно з Кабулом, Кандагаром і Пактією.

До слова, Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.