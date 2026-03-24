Пакистан запропонував посередництво в переговорах США й Ірану: деталі

Єгор Голівець
Фельдмаршал Пакистану провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом
фото: Bloomberg

Ісламабад активізував контакти з Трампом і Тегераном на тлі ескалації

Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Ініціатива виходить від військово-політичного керівництва Пакистану. За даними джерел, головнокомандувач збройних сил країни, фельдмаршал Асім Мунір провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорювалися можливі шляхи врегулювання ситуації.

Співрозмовники зазначили, що контакт відбувся у понеділок. Пакистан також запропонував свою столицю Ісламабад як потенційний майданчик для переговорів між сторонами.

Окремо джерела вказують, що ключову роль у дипломатичному процесі відіграє спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф. Ісламабад намагається використати свої зв’язки як із Вашингтоном, так і з Тегераном, а також із іншими регіональними гравцями, зокрема Саудівською Аравією, для просування переговорного процесу.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф також провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.
Під час розмови він висловив підтримку Ірану та закликав до деескалації конфлікту.

Нагадаємо, що Дональд Трамп оголосив про проведення результативних переговорів з офіційними представниками Ірану, що дозволило йому на п'ять днів відкласти запланований удар по іранській енергосистемі. Але Іран все заперечив.

За словами президента США, сторони досягли згоди майже з усіх ключових питань щодо повного врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Трамп зазначив, що діалог вели його спецпосланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а іранську сторону нібито представляв «дуже шанований лідер».

Водночас офіційний Тегеран категорично заперечує факт прямих контактів. Спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Калібаф назвав заяви американського лідера «фейковими новинами», спрямованими на маніпуляцію нафтовим і фінансовим ринками. У Корпусі вартових ісламської революції слова Трампа охарактеризували як психологічну операцію, а Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило лише консультації з Оманом щодо ситуації в Ормузькій протоці.

