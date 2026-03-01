Головна Світ Політика
Пакистанські протестувальники штурмували консульство США

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Пакистанські протестувальники штурмували консульство США
Тригером для заворушень стало вбивство аятоли Алі Хаменеї
колаж: glavcom.ua

Диппредставництво США в Карачі було атаковано протестувальниками чере вбивство Хаменеї

Ситуація в пакистанському мегаполісі Карачі вийшла з-під контролю –  розлючений натовп атакував консульство Сполучених Штатів. За повідомленнями очевидців та верифікованими кадрами, дипломатична установа зазнала значних пошкоджень унаслідок спроби штурму, спровокованої звісткою про загибель Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на aljazeera.

Протестувальники використовували каміння та підручні засоби, щоб розбити вікна будівлі. Зафіксовано підпали біля зовнішнього периметра та спроби підпалити вхідні групи диппредставництва.

Місцеві джерела стверджують, що тригером для заворушень стало вбивство аятоли Алі Хаменеї внаслідок спільних ударів США та Ізраїлю.

Як відомо, в Ірані розпочалися масові заходи жалоби після повідомлень про загибель Верховного лідера Ісламської Республіки аятоли Алі Хаменеї внаслідок спільних ударів США та Ізраїлю.

Іранське інформаційне агентство Tasnim опублікувало відеоматеріали з міста Ясудж (центральний Іран), на яких зафіксовано тисячі людей, що зібралися на головних площах. За даними видання Tehran Times, подібні сцени спостерігаються і в провінції Лорестан.

До слова, на тлі масштабних військових ударів та втрати контролю над частиною внутрішніх процесів, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив про створення тимчасової ради керівництва у неділю, 1 березня 2026 року. 

Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що є кілька хороших кандидатів на посаду керівника Ірану після того, як стало відомо про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

На запитання CBS News у телефонному інтерв'ю, хто, на його думку, може бути головним в Ірані, Трамп відповів: «Я точно знаю, хто, але не можу вам сказати».

Коли у президента уточнили, чи є в Ірані хтось, кого він би волів бачити лідером, він відповів: «Так, я думаю, що так. Є кілька хороших кандидатів».

Трамп не уточнив, кого саме він має на увазі.

