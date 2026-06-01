AP: Понад 500 заводів Білорусі працюють на російську армію

Вікторія Літвінова
Лукашенко знову може дозволити Кремлю використати свою територію для удару по Україні
Мінськ постачає Москві зброю і компоненти для ракет, а також готує новий полігон на Гомельщині

Білорусь може знову стати плацдармом для удару Кремля по Україні – як це було у лютому 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріал агентства Associated Press.

500 заводів, які годують російську армію

Дослідницьке об'єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL, яке виступає проти режиму Олександра Лукашенка, з'ясувало: понад 500 промислових підприємств Білорусі залучені до виготовлення зброї та боєприпасів, ремонту військової техніки та логістики для російської армії. Білоруська промисловість фактично інтегрована у воєнну машину Кремля.

«Режим Лукашенка досить серйозно втягнутий у війну», – заявив агентству голова BELPOL Володимир Жигар.

Хоча безпосередньо в боях білоруські військові не беруть участі, Мінськ забезпечує Москві куди важливіше: території для розміщення російської ядерної зброї та військової інфраструктури, виробничі потужності для компонентів озброєнь, навчальні полігони, лікарні для поранених окупантів і коридор для спільних навчань.

Мікрочіпи з Білорусі – у «Орєшніку»

Окремий доказ глибини промислової кооперації навів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, у фрагментах балістичної ракети «Орєшнік», якою Росія вдарила по Україні 24 травня, виявили мікрочіпи білоруського виробництва. Власюк закликав західних союзників посилити контроль за дотриманням санкцій проти Білорусі.

Чи здатна сама Білорусь піти у наступ

За офіційними даними, збройні сили Білорусі налічують лише 48 600 військових – мізерна цифра порівняно з російськими 1,5 мільйона. У разі війни Мінськ готовий мобілізувати до 290 тисяч, але цим людям ще треба видати зброю і навчити їх воювати.

«Білоруська армія непридатна для наступальних дій, – пояснив агентству військовий аналітик з Мінська Олександр Алєсін. – Напад з Білорусі потребував би мобілізації до 500 тисяч військових. Це означало б забрати з економіки всіх чоловіків і десь знайти для них зброю. Я вважаю такий варіант малоймовірним».

Українська Державна прикордонна служба також не фіксує накопичення військ біля кордону, яке свідчило б про підготовку прямого вторгнення. Натомість на території Білорусі, за повідомленнями ЗМІ, готують новий навчальний полігон у Гомельській області – ближче до українського кордону, що збільшує ризик «навчальних» провокацій або раптових перекидань техніки.

Заклик Тихановської: танки не повинні повторити маршрут 2022 року

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в коментарі AP застерегла Захід від недооцінки загрози.

«Російські танки більше ніколи не повинні марширувати через Білорусь до Чернігова, Житомира, Рівного чи Києва, – сказала Тихановська. – Україна бореться за себе і за всі народи, які надто довго жили в тіні імперії. Вона бореться за право жити в мирі. Доля моєї країни, Білорусі, також залежить від успіху України».

Лукашенко, який очолює Білорусь понад три десятиліття, кілька разів надавав Москві союзницьку підтримку у війні: спершу пропустив російські танки на Київ у 2022 році, потім дозволив розмістити в країні російську тактичну ядерну зброю, а тепер – оголошує про підготовку плацдарму для гіперзвукових ракет «Орєшнік».

Нагадаємо, у січні цього року керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко зазначав, що понад 80% білоруських підприємств виконують російське державне оборонне замовлення. Тоді у СЗР наголошували, що Білорусь залишається основним і фактично єдиним союзником Росії на західному напрямку та використовується як тил для постачання боєприпасів, безпілотних систем і ремонту техніки.

Раніше «Главком» повідомляв, що американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) на основі супутникових знімків встановили: Росія готує плацдарм для розміщення нових гіперзвукових ракет «Орєшнік» на території Східної Білорусі. Окремо було відомо про закритий державний проєкт «Участок» у Слуцькому районі – фактично новий завод повного циклу виробництва артилерійських і реактивних боєприпасів радянських калібрів 122 і 152 мм, який має запрацювати до грудня 2026 року.

